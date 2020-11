Uomo più vecchio del mondo | morto a ben 138 anni | FOTO

È scomparso l’uomo più vecchio del mondo, che in base ai suoi documenti anagrafici ufficiali era venuto al mondo nel lontanissimo 1882.

È morto l‘uomo più vecchio del mondo. Si chiamava Ahmad Soufi e viveva in Iran. Questo individuo aveva raggiunto la veneranda età di ben 138 anni, in base ai documenti ufficiali che lo riguardavano. La sua scomparsa è avvenuta per cause naturali in casa sua, nella località di Saggez. Si tratta di un centro abitato posto a breve distanza dal confine con l’Iraq, nella regione del Kurdistan.

Leggi anche –> Ad agosto morto un uomo di 116 anni, ecco chi era

Proprio quell’area è ben nota per avere diversi membri capaci di raggiungere e di oltrepassare il secolo di vita. L’atto di nascita ufficiale dell’uomo più vecchio del mondo ne attestava la venuta al mondo il 28 febbraio 1882. Adesso il record di persona con più primavere vissute su tutto il globo appartiene ad una cittadina giapponese, Kane Tanaka. L’età di quest’ultima raggiunge 117 anni e proprio i giapponesi non sono nuovi ad entrare nella speciale classifica da Guinness dei Primati relativi alla longevità. Già in molte altre occasioni ci sono state persone provenienti dal Sol Levante capaci di superare con abbondanza il secolo di vita.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Leggi anche –> Anthony Mancinelli, il barbiere più anziano del mondo, muore a 108 anni

Uomo più vecchio del mondo, Soufi aveva 138 anni

Per quanto riguarda Soufi, non risulta comunque che la sia età fosse iscritta in alcuna graduatoria di persone più vecchie del mondo. Tant’è vero che anche prima Kane Tanaka deteneva il record di anzianità. Ma Irna, una importante agenzia di stampa dell’Iran, come controprova di quanto anziano fosse Soufi, ha diffuso una copia del suo documento di identità più quello di una sorta di registro di famiglia.

Leggi anche –> Addio a “nonna Peppa”: muore a 116 anni la più anziana d’Europa