Francesco Totti padre, la leggenda della Roma ha perso il papà qualche giorno fa. Ora arriva un lungo, bellissimo messaggio su Instagram.

Lutto Francesco Totti padre. Il capitano della Roma per tanti anni, prima di ritirarsi, ha subito un lutto terribile. Ne parla lui stesso adesso, durante un messaggio scritto sul suo profilo ufficiale Instagram. Il ricordo per Enzo Totti, ‘Lo Sceriffo’, come tutti erano soliti chiamarlo, è denso di significato. Qualunque figlio direbbe queste cose al proprio amato genitore appena andato via per sempre. E Totti al padre augura un “buon viaggio”, ringraziandolo per essergli sempre stato accanto. E per avere contribuito in maniera decisiva a farlo diventare l’uomo che è.

Totti padre, il lungo e sentito messaggio di addio

