Museo delle Civiltà | il direttore Filippo Maria Gambari ucciso dal virus

È morto Filippo Maria Gambari, direttore del Museo delle Civiltà dell’Eur a Roma. Era ricoverato dalla fine di ottobre a causa della pandemia.

Il Museo delle Civiltà dell’Eur, a Roma, ha perso il proprio direttore Filippo Maria Gambari. L’uomo è morto dopo essere risultato positivo a virus e le complicazioni incontro alle quali è andato lo hanno purtroppo condotto al decesso. Gambari aveva 66 anni e la scomparsa è giunta dopo quasi un mese di ricovero allo ‘Spallanzani’.

Lui era un rinomato archeologo specializzato nel ramo preistorico e tra i più eminenti esperti della storia celtica. Il Ministero dei Beni Culturali ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di una importantissima figura, che ha contribuito a dare al Museo grande lustro. Ne aveva assunto la guida nel 2017, dopo avere vinto un apposito concorso. Grazie ad alcune partnership, in particolare con la Formula E che ad ogni Gran Premio di Roma assumeva proprio il Museo come base principale, il nome dell’ente aveva acquisito ulteriore popolarità.

Museo delle Civiltà, addio al direttore Filippo Maria Gambari

Purtroppo Filippo Maria Gambari è l’ennesima vittima ascrivibile a quanto di nefasto sta facendo la pandemia, non solo in Italia ma in tutto il mondo. Cordoglio e messaggi di lutto stanno arrivando anche da parte di tanti altri colleghi del direttore del Museo delle Civiltà oltre che da diversi esponenti sia del mondo politico che da quello della cultura in tutta Italia.

