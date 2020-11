Adua Del Vesco non si tira indietro, gioco piccante al GF Vip

Adua Del Vesco accetta sempre le sfide e non si è tirata indietro nel gioco piccante proposto dai coinquilini.

Nella Casa del “Grande Fratello Vip” ne capitano di tutti i colori. Questa edizione, condotta da Alfonso Signorini, affiancato dagli opinionisti Pupo e Antonella Elia, sta regalando tantissime soddisfazioni.

In attesa del prossima puntata, i coinquilini della Casa del “Grande Fratello Vip” hanno deciso di spezzare la noia quotidiana dando il via ad una sorta di “obbligo o verità“. Dal gioco innocente sono uscite fuori rivelazioni ed ammissioni piccanti e la giusta dose di risate. Quando arriva il momento di Adua Del Vesco, che si sta facendo conoscere ed apprezzare in questa quinta edizione del reality più spiato d’Italia, è sottoposta ad una missione molto particolare: scrivere il proprio nome con la lingua sulla schiena di Andrea Zelletta. L’attrice non si è tirata dietro ed ha accettato la sfida, tra l’ironia e nonostante l’imbarazzo, incitata dai suoi coinquilini che hanno apprezzato il suo coraggio.

L’obbligo o verità di Adua Del Vesco

Andrea Zelletta, sorridendo, si è sfilato la maglietta e ha lasciato che Adua Del Vesco incidesse il proprio nome sulla sua pelle senza l’uso delle mani ed utilizzando esclusivamente la sua lingua. I due hanno dato vita ad un momento davvero esilarante che dà mostra di come siano entrambi partecipi della vita nella Casa e non si tirino indietro.

Dalle rivelazioni dei concorrenti della Casa del “GF Vip” ha fatto particolare scalpore un’ammissione fatta dalla showgirl Elisabetta Gregoraci durante l'”obbligo o verità“. La Gregoraci ha dovuto simulare un rapporto carnale insieme all’ex Velino Pierpaolo Pretelli, che ha optato per restare seduto. Elisabetta, nel gioco, è finita sopra di lui. Terminata la sfida ha ammesso che, nella realtà, non sarebbe stata la posizione che avrebbe scelto per se stessa, aggiungendo che avrebbe di gran lunga preferito stare sotto.