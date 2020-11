Amici 2020, chi è Riccardo Guarnaccia: età e curiosità del nuovo ballerino

Riccardo Guarnaccia è uno dei nuovi concorrenti di Amici 2020. Scopriamo tutte le curiosità su questo ballerino.

Guarnaccia è un nuovo concorrente della trasmissione di Maria De Filippi e parteciperà come ballerino. Il ragazzo ha 19 anni ed è di Misterbianco, in provincia di Catania.

Il giovane ha portato in scena una bellissima performance che ha messo d’accordo tutti i professori. Questi sono rimasti decisamente colpiti dalla bellezza dei suoi movimenti. Ma scopriamo qualcosa di più su di lui.

Amici 2020: tutto su Riccardo Guarnaccia

Il 19enne si è presentato come una persona tenace che è in grado di superare gli ostacoli. Allo stesso tempo ha parlato anche della sua timidezza e del suo essere introverso. Mentre si confidava ha raccontato di come sia difficile per lui esprimere ciò che pensa a parole. Dopo essersi aggiudicato l’ingresso nella scuola, Guarnaccia sceglie come banco quello di Riki che ha detta sua lo ha aiutato molto con la sua musica.

Essendo molto timido e introverso, i suoi fan si chiedono come si comporterà all’interno della casa. Infatti, a causa dell’emergenza Covid, i ragazzi dovranno rimanere sempre all’interno degli studi televisivi. Sarà quindi una bella prova di carattere: sarà in grado di farsi capire dai suoi compagni? Durante la sua performance è Lorella Cuccarini a dargli il banco, ma anche gli altri giudici rimangono molto colpiti. Preso anche dall’emozione, incappa in una piccola gaffe che è subito stroncata con parole taglienti dalla Celentano. Il giovane le avrebbe detto: “voglio riuscire a stupirti“, ma l’insegnante gli risponde: “magari stupirla, non stupirti. Vedremo.” Nonostante questo inizio un po’ incerto, Guarnaccia sembra avere tutte le carte in regola per proseguire nel programma. Ora tutti aspettano di vedere cosa succederà nelle prossime puntate.

