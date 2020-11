Amici 2020, chi è Martina Miliddi: età, storia, vita privata, foto

Martina Miliddi è una nuova concorrente di Amici 2020. Scopriamo insieme chi è e la sua storia emozionante.

La Miliddi è una ballerina sarda di vent’anni. E’ entrata tra le fila di Amici come allieva nella categoria Ballo. Dalle indiscrezioni sappiamo che quest’arte la accompagna da sempre. Quando era piccola imitava le coreografie che vedeva a Striscia la notizia e grazie all’impegno e alla determinazione è riuscita a guadagnarsi un posto nella scuola di Maria De Filippi.

Il suo talento e la sua abilità hanno convinto Lorella Cuccarini ad assegnarle l’ambito banco. La donna è la nuova insegnante di ballo della scuola ed è stata colpita dalla performance decisamente creativa e sopra le righe della giovane. Nonostante la Cuccarini sia stata piacevolmente sorpresa, non è stato così per le colleghe Alessandra Celentano e Veronica Peparini.

Amici 2020: ecco alcune curiosità su Martina Miliddi

Classe 2000, la ragazza nasce a Cagliari (Sardegna). Cresce con la famiglia ad Assemini e la passione per il ballo l’accompagna per tutta l’infanzia. Questo grande amore nasce quando Martina ha solo 5 anni. La sua forte passiamo convince anche i suoi genitori, che da sempre le hanno dato supporto incondizionato e le hanno offerto tutti gli strumenti per poter entrare in questo mondo. Lavora duramente con la sua insegnante Alessandra Secci con la quale continua le lezioni di latino americano. Grazie ai suoi sforzi verrà chiamata al campionato mondiale della Synchro Dance, dove gareggia nella categoria Adults a soli 17 anni. La ragazza si aggiudica il primo primo posto, ma non è nuova a questi successi. Il suo curriculum contava il titolo di campionessa del mondo ed europea nei due anni precedenti.

Dopo questi successi non poteva mancare la partecipazione ad Amici 2020. Il suo esordio è stato però un po’ sotto tono. Durante la prima esibizione ha ricevuto ben due no, nonostante la Peparini e la Celentano riconoscano in lei grande potenziale. Il loro “no” è stato dato solamente per le sue mancanze nel classico. Fortunatamente la Cuccarini le ha dato una possibilità, sottolineando come questa debba essere vissuta come una sfida. Ai grandi successi della sua vita artistica, fa da contrappeso la perdita del padre in tenera età: la ragazza ha anche pubblicato una lettera commovente sui social. L’ultima curiosità riguarda il suo altro grande amore: il mare e, nello specifico, la spiaggia di Colostrai vicino a Muravera.

