Tragedia al funerale della moglie: cade in una buca e muore

E’ scivolato in una buca durante la cerimonia funebre della moglie e purtroppo la caduta gli è stata fatale: così è morto un uomo di 60 anni.

Per una terribile fatalità un uomo di 60 anni, la cui identità non è stata resa nota, è morto in un cimitero proprio mentre si stava celebrando il funerale della moglie. Il singolare episodio è avvenuto a Guadalajara, in Messico, all’interno del Panteòn de Mezquitàn, secondo quanto riportato da Milenio.com. Il poveretto stava partecipando alla sepoltura della moglie quando è caduto in una buca – o meglio una voragine – profonda circa sette metri che era stata scavata per una tomba. Per lui purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Una drammatica fatalità dopo il funerale della consorte

Dopo l’allarme, sul posto sono giunti in modo tempestivo i vigili del fuoco, i quali hanno recuperato l’uomo gravemente ferito e privo di sensi. Inutili, purtroppo, i tentativi di rianimazione sul posto: il quadro cerebrale del 60enne era irrimediabilmente compromesso e poco dopo è morto.

Sul caso sta ora indagando l’autorità giudiziaria: al momento è stato accertato che la buca era coperta da un pannello che ha fatalmente ceduto nel momento in cui l’uomo, inavvertitamente, vi era passato sopra, tra lo sconcerto dei presenti. La salma della vittima è stata poi trasferita in obitorio per l’autopsia, affidata al medico legale. Dopo tutti gli esami e gli accertamenti del caso sarà possibile ricostruire l’esatta dinamica della vicenda.

