A causa di un’esplosione in cucina, una donna è stata lasciata con metà del volto bruciato ed ha dovuto essere rianimata quattro volte.

Adriana Lima, una donna di 39 anni, è stata vittima di un pericolosissimo incidente. Mentre stava pulendo l’appartamento di un suo cliente a Joinville, in Brasile, l’uomo ha acceso il fornello del piano cottura, non ricordando che per la pulizia erano utilizzati prodotti altamente infiammabili.

L’esplosione che è risultata dall’accensione del fornello del piano cottura è stata quasi fatale per Adriana Lima, che è stata rianimata quattro volte dai paramedici. La donna ha sofferto delle orribili ustioni facciali, che l’hanno lasciata col 63% del suo corpo coperto in ustioni di terzo grado su mani, volto, braccia e gambe. La giovane donna e madre ha trascorso 24 giorni in un coma farmacologico ed è dovuta rimanere in terapia intensiva. Adriana è proprietaria di un’impresa di pulizie e impermeabilizzazione insieme al marito David Lima, di 37 anni. La coppia utilizza prodotti infiammabili per impermeabilizzare divani e poltrone, ma il loro cliente ha dimenticato questo particolare quando ha acceso il gas nel suo appartamento, mandando il palazzo in fiamme.

Adriana Lima e l’incidente terrificante

David Lima ha sofferto solo delle bruciature minori ed è stata sua moglie Adriana ad essere colpita maggiormente dall’esplosione nell’appartamento. Grazie all’adrenalina nel suo corpo, inizialmente la donna pensava di non aver riportato gravi ferite ed è persino riuscita ad aiutare il proprietario dell’appartamento ad uscire dal palazzo in fiamme. Dopo pochi minuti, però, la donna ha iniziato a sentire un dolore insopportabile in tutto il suo corpo ed ha sofferto un arresto cardiopolmonare, mettendo il suo cuore e i suoi polmoni in grave rischio.

“All’inizio ho pensato che solo le mie mani erano state bruciate, ma era molto peggio di qualsiasi cosa potessi immaginare“, ha detto Adriana Lima del suo incidente. “Sono stata rianimata per oltre due ore. Avevo inalato molto fumo e il 63% del mio corpo era ustionato“, ha aggiunto. In terapia intensiva i suoi organi hanno rischiato di cedere più volte, ma i dottori l’hanno sempre rimessa in sesto e, dopo 24 giorni in coma, Adriana si è svegliata ma ha dovuto imparare nuovamente a camminare, mangiare e parlare ed ha dovuto lottare con la depressione che ha seguito l’incidente, causata dalle bruciature. L’amore di suo marito e dei suoi figli, di 15 e 5 anni, però, l’hanno tenuta in vita.