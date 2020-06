George Clooney e Amal Alamuddin: “Aria di divorzio” – VIDEO

Aria di divorzio tra George Clooney e Amal Alamuddin: i diretti interessati non commentano, ma arriva la smentita di Gossip Cop.

Il divo di Hollywood George Clooney e Amal Alamuddin sono stati sottoposti a varie voci sul loro divorzio. In effetti, se tali affermazioni fossero vere, la coppia si sarebbe separata un numero infinito di volte. Stavolta è il tabloid National Enquirer a rilanciare la voce.

Ma secondo un sito di debunking di notizie di gossip, ovvero Gossip Cop, tali voci non corrisponderebbero al vero. Non ci sarebbe alcuna crisi matrimoniale, viene spiegato. Da qualche settimana, si dice addirittura che la coppia vivrebbe da separati in casa.

Voci che però gli esperti di gossip sembrano bollare come senza senso. George Clooney e l’avvocatessa Amal Alamuddin si sono sposati come noto a Venezia, con rito civile, il 29 settembre 2014. A officiare la cerimonia di nozze della coppia, l’ex sindaco di Roma e leader del Pd, Walter Veltroni. Il 6 giugno 2017 Amal Clooney ha dato alla luce due gemelli: Ella e Alexander Clooney.