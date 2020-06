George Clooney, vacanze in Italia: ecco dove alloggia la star di Hollywood

George Clooney in arrivo in vacanza in Italia insieme ad Amal

Un segnale più che positivo per il turismo italiano. La star di Hollywood, George Clooney e sua moglie Amal sono arrivati in Italia per trascorrere le loro vacanze a Como, dove hanno la splendida Villa Oleandra a Laglio. Così, il divo di Ocean’s Eleven, torna nel nostro Paese per rilassarsi e godere della bella stagione e del clima Mediterraneo.

L’annuncio del suo arrivo

Come facciamo a sapere del suo arrivo? A confermarlo è stato il Sindaco del Comune di Laglio, Roberto Pozzi, che sui social ha scritto: “Quest’anno ci sono le premesse per una grande annata di spremiture (riferendosi all’olio e alla produzione locale ndr) dopo la delusione dello scorso anno. Anche George, noto buongustaio, dato in arrivo con family al seguito, ne potrà gustare”. Sembra proprio quindi che Clooney e Amal siano in arrivo sul Lago di Como non appena si potrà tornare a varcare i confini internazionali.

LAGLIO. GEORGE, GLI OBAMA E L’OLI DE LAI.Un anno orsono aspettavamo la visita dell’ex presidente U.S.A. Barack Obama e… Pubblicato da Roberto Pozzi su Venerdì 19 giugno 2020

Le misure per tutelare la sua privacy

Come sempre la presenza di George Clooney in Italia fa sì che i paparazzi e i giornalisti si piazzino nei pressi di Villa Oleandra e monitorino gli eventuali spostamenti dell’attore americano. Proprio per permettere alla famiglia di godersi le vacanze in pace il Comune ha approvato un regolamento ad hoc per tutelare la sua privacy che vieta la sosta delle persone vicino alla villa, anche via lago.

Villa Oleandra: dove si trova e la storia della casa di Clooney

Ma cosa sappiamo di Villa Oleandra? Pare che risalga, come prima costruzione, al 1720, ma negli anni ha subito svariate modifiche. Venne trasformato ufficialmente in villa nel 1868 e passò nelle mani della famiglia Vitali. La planimetria, da allora, è rimasta praticamente la stessa, ma passo di mano in mano attraverso molti proprietari. Il più clamoroso, senza dubbio fu il miliardario John Heinz, il re del ketchup americano.

Quanto l’ha pagata?

Anni dopo i suoi eredi aiutarono proprio George Clooney, rimasto a piedi con la sua moto durante un giro per l’Italia. L’attore se ne innamorò immediatamente e decise poi di acquistarla spendendo ben 10 milioni di dollari.

Da quel momento il Lago di Como e Villa Oleandra hanno avuto una seconda vita e soprattutto una seconda popolarità. Negli anni sono venuti a trovare lui e Amal moltissimi attori e personaggi famosi come Harry e Meghan, Cindy Crawford, Brad Pitt, Catherine Zeta Jones e Michael Douglas.