Chiara Ferragni incinta, la confessione su Instagram commuove tutti

Chiara Ferragni ha di recente pubblicato una foto con una tenera confessione come didascalia, che ha commosso il popolo di instagram.

Che l’influencer, fashion blogger e imprenditrice Chiara Ferragni sia incinta e aspetti una bambina, che faccia compagnia al piccolo Leone, è ormai noto a tutti.

Oggi è spuntata una tenera foto sul suo profilo instagram da milioni di followers, con una confessione da parte dell’influencer che ha commosso tutti.

Chiara Ferragni e la foto con la mamma

Chiara viene da una famiglia con una forte componente femminile: mamma e papà hanno infatti avuto tre bellissime figlie femmine, molto unite tra di loro. Le sorelle Francesca e Valentina, infatti, insieme alla mamma Marina, compaiono spesso sul feed instagram dell’influencer milanese. La famiglia si è ancora più unita dopo la nascita di Leone, il figlio di Chiara e Fedez, diventato ormai una vera e propria star di instagram e che adesso avrà finalmente una sorellina.

All’inizio di ottobre, infatti, Chiara e Fedez hanno annunciato con un tenero video, la seconda gravidanza della modella e fashion blogger che oggi aspetta una bambina. In diverse stories la Ferragni aveva espresso tutta la sua gioia nell’attesa che la famiglia Ferragnez si allarghi.

Oggi, un tenero post instagram ha svelato quanto sia importante l’arrivo di questa bambina per Chiara:

Nella foto, Chiara da piccola con sua mamma Marina, che tagga nella descrizione in cui scrive: “Non vedo l’ora di fare questa esperienza come mamma di una bambina! Adoro questa foto di me con mia madre!”

Gli utenti hanno riempito la foto di commenti pieni di amore per la famiglia Ferragni: c’è chi le dice di somigliare tantissimo al piccolo Leone, chi le assicura che sarà una mamma stupenda, chi lascia cuori a non finire. Sicuramente il pubblico ama i Ferragnez e adorerà la nuova arrivata!