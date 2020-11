Paola Caruso | ‘No da Milly Carlucci e Rai’ | ma esce il calendario | FOTO

Arrivano da Paola Caruso alcune affermazioni un pò a sorpresa. Lei stessa svela di avere ricevuto delle chiusure dalla Rai e dalla Carlucci.

La bella Paola Caruso è molto apprezzata per bellezza e simpatia. Di lei sappiamo che è anche da sempre molto legata a Barbara D’Urso ed a Mediaset in generale. Nelle scorse settimane lei si è tolta i vestiti di dosso per prestarsi all’obiettivo di ‘ForMen Magazine’. La calabrese sarà la protagonista del calendario 2021. A 35 anni e dopo una gravidanza che l’ha portata a diventare mamma il 2 marzo 2019, lei continua ancora a conservare un fisico favoloso.

Nel corso di una intervista concessa al magazine ‘Diva e Donna’ lei ha parlato, in maniera un pò inattesa, della Rai e di alcuni propositi per il suo futuro sul piccolo schermo. Lei ha già fatto sapere di dovere escludere a priori la partecipazione a qualsiasi reality show che comporta una lunga assenza da casa. Infatti la catanzarese non ha intenzione di lasciare il piccolo Michele da solo, anche perché è una mamma single. Un progetto fatto a sua misura sarebbe un format tipo ‘Ballando con le Stelle’.

“Ma Milly Carlucci non mi vuole per via dei miei legami con Mediaset troppo forti. Il mio sogno? Un programma di cucina oppure, perché no, tipo ‘SuperQuark’. Ma non è solo Milly a non volermi, è proprio la Rai”. Questo vuol dire che continueremo a vedere Paola solamente sulle emittenti di Cologno Monzese, o magari su dei network privati. Nel frattempo però c’è questa bella consolazione del calendario di ForMen.

