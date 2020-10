Rumours Belen Rodriguez L’Isola dei Famosi, Mediaset starebbe per prendere una decisione tanto inaspettata quanto clamorosa sull’argentina.

Gli ultimi rumors in merito a Belen Rodriguez parlano di un accostamento importante a ‘L’Isola dei Famosi’. Non nelle vesti di concorrenti bensì in quelle di conduttrice. La 36enne showgirl originaria dell’Argentina resta sempre sulla cresta dell’onda. Tanto dal punto di vista del gossip (e più che mai in questi mesi post-rottura con Stefano De Martino) che da quello professionale e lavorativo. Ci sono spifferi che vorrebbero Mediaset affidare a lei il noto reality show, in agenda per gennaio 2021, praticamente subito dopo la fine del Grande Fratello Vip 5. Il programma si farà ma ad oggi non ha ancora un timoniere certo.

Ci sarebbe la volontà di affidare le redini ad un volto televisivo femminile. Che non dovrebbe essere Alessia Marcuzzi né Ilary Blasi. E neppure Barbara D’Urso. Allora non resta che Belen Rodriguez, che già se la cava alla grandissima da diverso tempo con ‘Tu Si Que Vales’. La Marcuzzi sembrava dovesse essere la conduttrice ufficiale, ma pare che abbia rinunciato per fare altro. Tra l’altro proprio la bella Alessia era stata coinvolta nel gossip sulla fine dell’amore tra la stessa Belen e Stefano De Martino.

Belen Rodriguez L’Isola dei Famosi, sarà lei la nuova conduttrice?

Visualizza questo post su Instagram 🌙💜 @mefuireal #newcollection #2021 Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 29 Set 2020 alle ore 12:30 PDT

Si vociferava di una notte di passione tra i due, complice una presunta crisi della Marcuzzi col marito Paolo Calabresi (poi smentita, n.d.r.) e quella acclarata tra la sudamericana e De Martino. È il settimanale ‘Vero Tv’ a paventare questa unione sul piccolo schermo Belen Rodriguez L’Isola dei Famosi. Al suo fianco ci sarebbero poi due opinionisti importanti. Un pò come accaduto con Alfonso Signorini al GF Vip 2020, che nel corso del 2020 ha potuto avvalersi dei vari Pupo, Cristiano Malgioglio, Wanda Nara ed Antonella Elia. La Rodriguez proprio con ‘L’Isola dei Famosi’ nel 2008 ha visto accrescere in maniera decisiva la propria fama in Italia.

