Maykel Fonts | finale di ‘Ballando con le Stelle ‘a rischio | ‘È positivo’

Arrivano ancora brutte notizie per ‘Ballando con le Stelle’, con Maykel Fonts positivo secondo quanto trapela. Lui è in isolamento.

A ‘Ballando con le Stelle‘ suona ancora l’allarme contagi. Infatti ci sono sospetti di positività su Maykel Fonts, che purtroppo quasi certamente non prenderà parte alla serata finale nella quale verrà decretato il vincitore. Lui fa coppia con Alessandra Mussolini ed a parlare di questa spiacevole situazione è TPI. Bisogna ancora ricevere le conferme ufficiali ed ulteriori approfondimenti. Non è detto quindi che possa anche esserci un epilogo lieto. Fatto sta che quella di quest’anno per ‘Ballando con le Stelle’ è stata una edizione estremamente tribolata. Inizialmente lo show era in calendario per lo scorso mese di marzo, ma proprio in quel periodo l’Italia si è ritrovata del tutto investita dall’emergenza legata alla pandemia.

Adesso Maykel Fonts sta aspettando i risultati del tampone molecolare. L’augurio è che l’esito possa essere negativo e che questo possa accadere prima della puntata di sabato. Visto che Fonts è sospetto positivo, attualmente è sottoposto a regime di isolamento domiciliare. Questo gli impedirà comunque di potersi preparare con la Mussolini, rappresentando già in partenza un handicap evidente. Per ora i diretti interessati non si sono espressi e neppure dai canali social di ‘Ballando con le Stelle’ è arrivato alcun commento. Già per Samuel Peron la partecipazione al programma era risultata impossibile a causa del lungo status di positivo vissuto dal maestro di danza e ballerino veneto nel corso dei mesi di agosto e settembre.

Maykel Fonts, finale di ‘Ballando con le Stelle’ a rischio per positività

Ed anche Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi hanno dovuto vivere le loro vicissitudini. Pure lui è risultato ko per alcuni giorni per la positività al virus. Invece la 38enne conduttrice televisiva piemontese ha subito un infortunio importante ad una caviglia che l’ha messa fuori gioco. Nonostante lei abbi fatto di tutto per non mollare.

