Negazionisti Covid | l’infermiera | ‘Anche morendo non credono al virus’

“Anche sul punto di morte, i negazionisti Covid chiedono quale malattia abbiano e negano con convinzione l’esistenza del virus”.

Dagli Stati Uniti arriva l’ennesimo episodio controverso legato alla situazione negazionisti Covid. In tutto il mondo c’è una esigua parte di persone che non crede affatto all’esistenza del virus. Ed anche chi, tra loro, si trova nelle condizioni di dovere essere sottoposto a ricovero, chiede a medici ed infermieri che malattia abbia. “Il virus non esiste, qual è la mia vera malattia?”.

Lo racconta in diretta televisiva proprio una infermiera alla CNN. “È incredibile vedere i negazionisti Covid ogni giorno morire nelle loro convinzioni. Questo male li sta uccidendo ma loro non ci credono”. Questa però è una situazione che sta avvenendo con quotidianità anche dalle nostre parti e non solo. Alcuni di quelli che pensano che la pandemia sia solo una congettura da parte di non meglio precisati poteri forti, si sono resi protagonisti di controversi atti.

C’è chi si è intrufolato di nascosto in ospedale, trasgredendo qualunque regola sulla sicurezza. Ed al solo scopo di vedere con i propri occhi quale sia la reale situazione all’interno dei reparti di terapia intensiva. Questo ha portato un medico del Torinese a mettere in pratica una singolare quanto sarcastica iniziativa volta a colpire il distorto pensiero dei negazionisti. “Organizziamo per tutti voi un giro turistico negli ospedali, così potete constatare le cose di persona. Ma se poi avete bisogno di ricovero…”. Mentre su Twitter da tempo risulta essere ogni giorno sempre molto attivo l’hashtag decisamente indicativo sullo stato delle cose, “#Covidioti”.

South Dakota ER nurse Jodi Doering says her coronavirus patients often “don’t want to believe that Covid is real.”

“Their last dying words are, ‘This can’t be happening. It’s not real.’ And when they should be… FaceTiming their families, they’re filled with anger and hatred.” pic.twitter.com/mxMBDgWcda

— CNN (@CNN) November 16, 2020