Negazionisti Covid | ‘Virus inventato da Bill Gates | liberate mia mamma’

I negazionisti Covid colpiscono ancora: una donna invade l’ospedale ed inveisce contro i medici, deliranti le sue farneticazioni.

Per l’ennesima volta si registra una ‘impresa’ dei soliti negazionisti Covid. Da Voghera, in provincia di Pavia, arriva la notizia che riguarda una invasione da parte di una donna per nulla convinta della pandemia in corso che ha attanagliato l’Italia tutta ed il mondo intero.

Questa persona ha fatto irruzione al locale ospedale della località pavese pretendendo che i medici dimettessero seduta stante la madre, una donna anziana ricoverata da alcuni giorni perché bisognosa di sottoporsi ad un intervento chirurgico. Proprio nel corso della sua degenza però ha contratto il virus. A causa di ciò, il personale medico l’ha dovuta spostare nel reparto Covid per via del persistere di sintomi ben noti e riconducibili alla malattia che ha messo in ginocchio società ed economia globali. La donna esponente dei negazionisti Covid andava urlando che il virus non esiste e che si tratta solamente di una montatura.

Negazionisti Covid, donna inveisce contro i medici ed incolpa Bill Gates

“È tutta una invenzione di Bill Gates, una congiura che ha ideato lui. Porto la mascherina soltanto perché non vogliono che mi facciano la multa. Dimettete immediatamente mia mamma”. La madre di questa persona ha 80 anni. E la figlia 50enne, quando ha saputo dello spostamento nel reparto riservato ai malati per il virus, ha dato in escandescenze presentandosi in ospedale. Ovviamente il personale medico non ha ottemperato a tale richiesta. Sembra comunque che, a parte un pò di nervosismo, non ci sia stata nessun’altra conseguenza. Già nei mesi scorsi però hanno avuto luogo diversi altri, controversi episodi legati alle tesi di chi non crede all’esistenza della pandemia. Nel frattempo ci sono migliaia di contagi e tante vittime con cadenza quotidiana.

