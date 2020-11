Elisa D’Ospina | che lutto per la modella | ‘Non sarà più lo stesso’ FOTO

La bellissima Elisa D’Ospina è in preda ad un dolore inconsolabile in queste ore. La top model veneta ha perso una persona amatissima.

Un grave lutto ha colpito Elisa D’Ospina. La 38enne modella originaria di Vicenza, attraverso un messaggio pubblicato sul suo profilo personale Instagram, ha fatto sapere ai suoi followers di avere perso l’amata nonna.

Toccanti le parole scritte dalla D’Ospina. “Nonna è partita per un lungo viaggio. Strano che se ne sia andata senza di me, gli ultimi viaggi li abbiamo sempre fatti assieme: ai concerti, in vacanza, a mangiare fuori. Eppure questa volta ha deciso di partire da sola, sarà sicuramente in un posto bellissimo ora. In questo mese nonna Cia mi ha insegnato tutte le sfumature dell’amore, compreso il dolore più accecante. Non mi ha insegnato a entrare in casa e non vederla più sulla sua sedia, non mi ha insegnato a riempire il vuoto delle nostre risate, non mi ha insegnato a essere senza un’ancora, un punto di riferimento, ma sono sicura che in qualche modo mi insegnerà anche tutto questo”.

Elisa D’Ospina, l’ultimo addio alla sua adorata nonna Cia

È la parte iniziale di un lungo post, nel quale la top model italiana ha reso pubblico anche uno scatto realizzato all’incirca un mese fa. In quella occasione lei aveva portato alla nonna una frittella che tanto le piaceva. Ed ovviamente il dolore provato è tanto, enorme, ma Elisa sa che le rimarrà un ricordo indelebile. “Ciao nonna, amore mio infinito”. A questo post pubblicato ieri, Elisa ne ha fatto seguire un altro nella tarda mattinata di mercoledì 18 novembre 2020. Lei riserve a sua nonna parole di affetto ancora una volta, e ringrazia al contempo tutti coloro che, in queste difficili e pesanti ore, le stanno rivolgendo un pensiero e delle frasi di sincera commozione.

