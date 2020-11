Dayane Mello | lezione di seduzione | la brasiliana è un sogno | FOTO

Il fascino e la sensualità che Dayane Mello sa emanare raggiungono livelli stratosferici. La modella sudamericana è la donna che chiunque desidera.

Continua ad essere molto amata Dayane Mello. La sua partecipazione al GF Vip 2020 sta mobilitando i fans nel sostenerla in maniera attiva. A tal proposito ci sono diverse pagine social a lei dedicate che si stanno prodigando nel favorirla quando c’è da sorreggerla al televoto. E non manca anche una raccolta fondi per organizzare il passaggio di un aereo con tanto di messaggio a lei dedicato. La 31enne top model brasiliana ha riscontrato molti favori ed impressioni positive nelle scorse settimane, quando ha raccontato alcuni dettagli molto difficili della sua infanzia. Situazione per la quale però lei non serba rancore. Anche da quell’inferno vissuto da bambina, Dayane ha saputo trarne qualcosa di buono.

Dayane Mello, tra bellezza e schermaglie verbali

Il suo profilo Instagram risulta attivo con cadenza pressoché quotidiana, nonostante la Mello si trovi ancora nella casa più spiata d’Italia. C’è chi la gestisce in maniera proficua per lei, e questo fa anche da cassa di risonanza per coltivarne la già molto apprezzata immagine. La sudamericana appare quindi in scatti realizzati nei mesi scorsi, sempre avvenente e sempre capace di generare enorme fascino.

Per quanto riguarda le vicissitudini che di recente l’hanno vista coinvolta nella casa del Grande Fratello Vip 2020, si registra uno scontro con Elisabetta Gregoraci. La showgirl proveniente dalla provincia di Catanzaro può essere considerata a tutti gli effetti una sua rivale. E non è mancato anche un acceso scontro verbale tra bellissime.

