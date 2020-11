Anziana morta | si allontana per una passeggiata | la trovano così

By

È tragedia per una anziana morta dopo che si era allontanata di casa. I soccorritori l’hanno rinvenuta priva di vita in questo stato. Lei aveva 90 anni, la sua vita è finita con un dramma.

È finita in tragedia la vicenda che riguarda una anziana morta dopo diverse ore di assenza da casa. La donna aveva 90 anni, nonostante l’età avanzata risultava però alquanto autosufficiente. E tra le sue abitudini non mancava mai quella per la quale si concedeva una salutare passeggiata. Purtroppo però l’ultima le è costata la vita.

Nel corso del pomeriggio di mercoledì 18 novembre 2020 lei è stata ritrovata cadavere. La vicenda ha avuto luogo a Pedavena, in provincia di Belluno. Ma l’anziana morta è finita in una scarpata, e questo l’ha portata a compiere una caduta di almeno 20 metri rispetto ad un sentiero che stava seguendo. Si ritiene che la vittima abbia compiuto quel percorso molte altre volte. Il suo corpo è stato rinvenuto grazie all’unità cinofila dei Vigili del Fuoco. Poi gli uomini delle squadre Saf Speleo Alpino Fluviali ne hanno recuperato il cadavere.

Anziana morta, la scoperta del corpo avvenuta a distanza di tante ore

In diversi tra specialisti e volontari avevano fornito il loro contributo allo scopo di ritrovare la donna. La denuncia in merito alla sua scomparsa era giunta da parte di alcuni suoi parenti. I familiari della 90enne erano giustamente preoccupati per la sua prolungata assenza. Poi la riscontrata tragedia.

