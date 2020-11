Dramma di un neonato morto in casa: sotto accusa la mamma e il fidanzato di lei, arrestati per omicidio.

Una madre è scoppiata in lacrime mentre lei e il suo ragazzo sono apparsi in tribunale accusati dell’omicidio di un bambino di cinque settimane, che è deceduto mentre era in casa, secondo quanto riferito dalla polizia. James Dean Clark, 31 anni, e Helen Jeremy, 26, sono comparsi oggi alla Corte dei magistrati di Bristol accusati di aver ucciso Sean.

Il bambino è morto all’interno di un’abitazione su Neads Drive, nel villaggio di Warmley, nel Gloucestershire, il 14 gennaio 2018. La coppia è stata anche accusata di aver causato o permesso la morte di un bambino. Non è emerso alcun dettaglio preciso cosa possa aver provocato la morte del neonato.

Dramma in casa: neonato morto, madre e fidanzato arrestati

Jeremy ha singhiozzato in tribunale mentre le accuse contro di loro venivano lette ad alta voce, ma nessuno dei due imputati ha presentato una dichiarazione rispetto alle accuse che vengono in queste ore rivolte contro di loro. Inoltre, non sono stati resi noti i capi di imputazione precisi e non è chiara la ricostruzione dell’accaduto. Clark, di Neads Drive, Warmley e Jeremy, di Russell Avenue, Kingswood, sono stati arrestati e presi in custodia prima dell’apparizione in tribunale.

Il giudice distrettuale Lynne Matthews ha detto a Clark e Jeremy che il caso sarebbe stato inviato alla Bristol Crown Court. Nel frattempo, per loro è scattata dunque la custodia cautelare, in attesa di fare chiarezza sul caso. i genitori, peraltro, sembravano molto contenti della nascita del bambino: sia la madre che il fidanzato di lei, subito dopo il parto, si erano fatti immortalare mentre coccolavano il neonato e lo riempivano di attenzioni.