Alessandra Ambrosio | la figlia 12enne Anja posa con lei | FOTO

Ha 12 anni Anja Mazur, ma ha già iniziato una fulgida carriera da modella. Lei è la figlia della top model brasiliana Alessandra Ambrosio.

Mai come in questo caso è d’obbligo dire “Tale madre, tale figlia”. Come Alessandra Ambrosio, anche la figlia Anja Mazur, 12 anni, si caratterizza per una bellezza fuori dal comune, nonostante sia ancora così giovane. Ma l’adolescente ha già intrapreso una carriera da modella. Proprio sua mamma, con tanto orgoglio, posa assieme a lei in una serie di scatti realizzati in spiaggia.

Lo scopo è pubblicizzare una linea di costumi da bagno per ragazzine. Ed il bersaglio è decisamente centrato. Sia Alessandra Ambrosio che Anja Mazur sono molto belle e hanno un fisico pressoché perfetto. La 39enne top model e la sua Anja non sono comunque il primo esempio in tal senso. Infatti anche Vanessa Paradis e Cindy Crawford hanno fatto la stessa cosa in passato, con le loro Lily Rose-Depp (avuta da Johnny Deep, n.d.r.) e Kaia Gerber.

Dagli utenti Instagram, dove Alessandria Ambrosio ha pubblicato tante foto di lei e della sua Anja Mazur, arrivano applausi e tantissimi ‘mi piace’. Le due sono un vero spettacolo ed alla 12enne figlia della modella nata in Brasile non resta che fare i migliori auguri per quella che si profila essere una carriera più che radiosa in passerella e davanti all’obiettivo. La Ambrosio ha un patrimonio personale enorme, stimato in ben 80 milioni di dollari. La cosa ne fa una delle figure certamente più potenti nell’ambito della moda.

