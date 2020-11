Arianna Cirrincione, chi è la modella: età, foto, carriera

Arianna Cirrincione è una modella e influencer, conosciuta per la partecipazione a Uomini e Donne, dove ha conosciuto Andrea Cerioli.

Arianna Cirrincione è nata a Genova il 5 aprile 1995. E’ una modella e influencer, particolarmente legata al fratello Andrea, il quale ha un tatuaggio che simboleggia il loro legame. Ama viaggiare e predilige il mare ed è anche un’appassionata di calcio e tifosa della Sampdoria.

Arianna Cirrincione è una modella e influencer, con un profilo Instagram che supera gli 800 mila followers e che le consente di collaborare con diversi brand. E’ appassionata di beauty e make up e spesso si diletta nel dare consigli ai suoi seguaci riguardo quali prodotti utilizzare. Ha iniziato la sua esperienza televisiva partecipando come corteggiatrice a “Uomini e Donne” di Maria De Filippi. Lì ha conosciuto il suo attuale fidanzato, Andrea Cerioli, reduce dall’esperienza di tentatore a “Temptation Island“. Cerioli ha già avuto in passato due relazioni importanti, con Zoe Cristofori e con Valentina Rapisarda. I due sono andati a convivere insieme a Bologna e sembrano essere molto felici assieme.

Arianna Cirrincione, la storia d’amore con Andrea va a gonfie vele

L’influencer Arianna Cirrincione sembra vivere in maniera molto serena la sua relazione con Andrea Cerioli e spesso i due danno aggiornamenti sulla loro storia condividendo momenti di vita quotidiana sui rispettivi profili Instagram. In una recente intervista è stato chiesto alla modella cosa ne pensi del matrimonio e ha detto che: “Sicuramente il matrimonio corona un sentimento forte e importante. A oggi non ci stiamo ancora pensando, ma in un futuro certamente sarà una delle tante cose che ci piacerebbe fare”.

Riguardo invece all’idea di avere dei figli, sembra che le sue idee siano piuttosto chiare: “Ecco, diciamo che tra noi il discorso figli capita più frequentemente del discorso matrimonio. Un figlio per noi rappresenta qualcosa di meraviglioso”.