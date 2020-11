Matrimonio a prima vista, colpo di scena: Andrea e Sitara sono fidanzati

Un’ultima notizia bomba arriva dai concorrenti di Matrimonio a prima vista. Sembrerebbe che tra Andrea e Sitara sia scoccata la scintilla.

Arrivano da Matrimonio a prima vista alcune anticipazioni scottanti. Pare proprio che tra Andrea e Sitara sia stato colpo di fulmine. Poco dopo le decisioni finali, che tanto hanno fatto discutere e chiacchierare, i due sembrerebbero aver trovato l’amore. Come avrà reagito dunque Nicole? Scopriamo insieme tutto quello che è successo.

L’indiscrezione riguardante una liason tra Andrea e Sitara si era fatta spazio già da alcune settimane. I due non hanno però mai dato conferma alle voci, e il gossip è passato lentamente in secondo piano. A quanto pare però, proprio sul finale di stagione, la notizia bomba ha sorpreso tutti i telespettatori, dimostrando che i rumor erano effettivamente fondati. L’episodio contenente i tre finali, andato in onda ieri sera, ha mostrato il sì di Andrea e Nicole, ma a quanto pare è ancora tutto da vedere.

Pare proprio che l’episodio inerente a quello che è successo alle tre coppie dopo le decisioni finali ci riserverà dunque delle grandi sorprese. La puntata in questione è già disponibile su DPlus, e sta facendo impazzire tutti i telespettatori più accaniti. Andrea e Sitara si sono fidanzati, e adesso stanno insieme.

La coppia ha rilasciato un’intervista per Fanpage, raccontando i dettagli degli ultimi avvenimenti. Andrea ha inizialmente chiarito di aver messo fine alla relazione con Nicole. Tra i due le cose non hanno funzionato, soprattutto per problemi inerenti a stili di vita differenti. Nicole infatti non sarebbe riuscita ad abbandonare Milano per trasferirsi a Pesaro. L’uomo ha dichiarato che, tornando indietro, non avrebbe mai detto di sì nella decisione finale. Sitara invece non è incappata in un disguido simile: aveva già deciso durante l’ultimo episodio di divorziare da Gianluca.

Matrimonio a prima vista, Andrea e Sitara stanno insieme: la reazione di Nicole

Andrea e Sitara sono felici insieme, e hanno raccontato di star vivendo finalmente una serena storia d’amore, cominciata come un’amicizia e diventata con il tempo qualcosa di più. Pare che Nicole non abbia però preso bene la notizia del loro fidanzamento. “Non si è comportata bene con me.” ha raccontato Andrea. Poi è intervenuta Sitara: “Non ha voluto chiarire. Abbiamo avuto un piccolo diverbio e mi ha bloccata e sbloccata su Whatsapp. Quando una persona fa così è come se volesse parlare da sola. Non sono riuscita a mantenere un rapporto civile con lei”.