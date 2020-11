Ponte crollato | avviene in diretta | reporter salva per miracolo | VIDEO

Le immagini, mostrate in diretta al telegiornale, di un ponte crollato, destano enorme scalpore. Una giornalista ha rischiato la vita.

Un ponte crollato all’improvviso, durante un collegamento in diretta per il notiziario di Fox 46, ha rischiato di far cadere la giornalista Amber Roberts in un fiume che scorre appena sotto. E che in quel momento era ingrossato per via di una grossa piena alimentata dalla pioggia torrenziale.

La donna stava documentando sul posto i danni causati dal maltempo incessante che da giorni sta flagellando alcune aree dello stato del North Carolina. Fra i tanti danni provocati dalle precipitazioni abbondanti c’è stato il cedimento del manto stradale su di un sovrappassaggio. La Roberts lo stava proprio mostrando ai suoi telespettatori, facendo cenno al cameraman che era con lei di inquadrare un tratto che aveva formato una piegatura evidente. Di colpo ecco il ponte crollato, che nelle immagini video è possibile vedere mentre in qualche secondo di sbriciola letteralmente.

Ponte crollato, un rischio enorme per la giornalista Amber Roberts: le immagini

E solo grazie ad una istintiva prontezza di riflessi Amber Roberts è riuscita a fare un balzo all’indietro ed a salvarsi. Evitando così spiacevolissime conseguenze per la propria salute. Le immagini video del ponte crollato a due passi dalla giornalista stanno facendo il giro del web. A distanza di due ore la telereporter è tornata a collegarsi in diretta con lo studio, continuando a fare vedere i disastri del maltempo. Per fortuna lei non ha riportato alcuna conseguenza. Ormai quando si sente parlare di un ponte crollato, qui da noi in Italia il primo collegamento che tutti fanno è quello, tristissimo e tragico, che richiama alla mente il Ponte Morandi. In quella circostanza persero la vita 40 persone.

