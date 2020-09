Famiglia cade nel vuoto mentre percorre un ponte tibetano

Un’intera famiglia, composta da mamma, papà e figlia di 4 anni è caduta nel vuoto mentre attraversava un ponte tibetano: come stanno.

Una domenica immersi nella natura si è conclusa con uno spaventoso incidente. Ieri pomeriggio una giovane famiglia ha deciso di regalarsi qualche ore in mezzo alla natura, un modo per respirare aria buona e rilassare la mente in vista della settimana che sarebbe cominciata l’indomani. Purtroppo, però, l’escursione in Val Sorda, nel comune di Marano di Valpolicella (Verona), si è conclusa con un’incidente spaventoso e potenzialmente letale.

Quando la famigliola, composta da papà, mamma e bimba di 4 anni, si è trovata sopra al ponte tibetano che sovrasta la valle, infatti, per cause ancora sconosciute è precipitata nel vuoto. La scena è stata vista da alcuni presenti, i quali hanno immediatamente avvisato i soccorsi nella speranza che il volo non fosse stato letale per la famiglia.

Famiglia cade nel vuoto: per fortuna nessuno è in pericolo di vita

A poco tempo di distanza dalla segnalazione dell’incidente, una squadra di soccorritori si è recata sul luogo ed ha cominciato a prestare soccorso alla famiglia. Per le operazioni di soccorso sono intervenute la squadra del soccorso alpino e l’elicottero di Trento Emergenza. Papà, mamma e bimba sono stati portato d’urgenza all’ospedale Negrar, dove sono tutt’ora ricoverati. Per fortuna sembra che nessuna delle persone coinvolte nell’incidente sia in pericolo di vita.