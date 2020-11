Iva Zanicchi | finalmente via dall’ospedale | il VIDEO con medici e infermieri

Sta meglio Iva Zanicchi, dopo giorni di sofferenza per via della sua positività al virus. Lei lascia l’ospedale e ringrazia così chi l’ha curata.

Riguardo ad Iva Zanicchi ultime notizie ed aggiornamenti in merito al suo ricovero in ospedale forniscono infine il tanto desiderato buon finale. La cantante e conduttrice televisiva aveva subito l’attacco aggressivo da parte del virus. Dopo la scoperta della positività emersa a seguito di un tampone e dell’emergere di alcuni sintomi persistenti, si era reso necessario un ricovero per ‘l’Aquila di Ligonchio’. Ma ora fortunatamente il peggio è passato, lei sta meglio ed è anche tornata a casa, come confermato pure dall’amico Cristiano Malgioglio.

Leggi anche –> Virologo Pregliasco, l’emergenza è quasi finita

Iva Zanicchi, finalmente a casa: “Grazie a tutti i medici ed infermieri”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Iva Zanicchi (@ivazanicchireal)

Prima di lasciare la struttura dove ha ricevuto assistenza ogni giorno, 24 ore su 24 però, Iva Zanicchi ha voluto rilasciare un bellissimo omaggio al personale medico che ha badato a lei fino al punto da migliorarne il quadro clinico. In un filmato pubblicato sul suo profilo Instagram personale, Iva canta assieme a medici ed infermieri. Una dottoressa in particolare le ha tenuto su il morale cantandole ‘Zingara’, il suo celebre brano del 1969. Ora lei scrive, nella tarda mattinata del 17 novembre 2020, di essere uscita dall’ospedale. “Vado a casa, volevo ringraziare loro, perché non sono solo eroi, sono PROFESSIONISTI. Fanno dei grandi sacrifici e non si fermano MAI! Vi auguro ogni bene!!!! E grazie anche a tutti voi per i bellissimi messaggi che ho ricevuto in questi giorni. Fate attenzione, un bacio”.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Leggi anche –> Regioni, Lombardia e Piemonte vogliono la zona arancione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Iva Zanicchi (@ivazanicchireal)

In un messaggio precedente, la Zanicchi aveva informato i suoi fans con questo aggiornamento. “Sono ancora qui all’ospedale ma sto bene, mi è tornata la febbre, pensavo di tornare a casa ma ancora no. Però volevo ringraziare tutti perché non ho mai ricevuto una dimostrazione così grande di affetto. Grazie davvero. Ed anche a tutti i medici, gli infermieri e gli addetti alle pulizie, fanno tutti dei sacrifici enormi. Pensateci, riflettiamo, mi raccomando fate attenzione e proteggetevi! Vi mando un abbraccio e ci sentiamo in questi giorni!”.

Leggi anche –> Belen Spinalbese | caffè insieme | ‘Il nostro buongiorno’ | VIDEO