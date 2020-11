Belen Spinalbese | caffè insieme | ‘Il nostro buongiorno’ | VIDEO

La coppia Belen Spinalbese si mostra sorridente e felice di mattina e condivide con i followers un buon caffè per iniziare bene la giornata.

Sono l’emblema della felicità: Belen Spinalbese rappresenta la perfetta equazione d’amore. Un uno più uno che dà come risultato infinito. La modella e showgirl sudamericana e l’hair stylist di fiducia, diventato poi qualcosa di molto più importante di un amico per lei, mettono in mostra un momento della loro lieta quotidianità. Un frammento di giornata che ai fans sta piacendo molto. Il post risale alla mattinata di martedì 17 novembre 2020 e ha ricevuto tante manifestazioni di entusiasmo, con ‘mi piace’ a pioggia e commenti di felicità a cascata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal)

In tanti sottolineano come siano belli insieme e come stiano bene. Ed altrettanti si rivolgono direttamente a Belen, dicendosi contenti del fatto di rivederla finalmente con le sue labbra che disegnano un sorriso. “Si vede che sei di nuovo felice” le scrivono i più. Non manca però la solita immancabile polemica che riguarda quello che è ancora il recente passato della 35enne argentina. La Rodriguez, come noto, è rimasta legata a Stefano De Martino per oltre un anno e mezzo, prima che la loro relazione giungesse di nuovo a conclusione, per la seconda volta. La nuova rottura aveva suscitato non poca sorpresa tra gli ammiratori dei due.

Belen Spinalbese, innamorati come due ragazzini

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal)

La stampa di gossip per settimane ha parlato della vicenda, dipingendo spesso Belen Rodriguez come profondamente addolorata. Con De Martino era durato poco anche il matrimonio celebrato nel 2013 e giunto al termine nel 2015. Ora l’unica cosa che lega lei e lui è il loro figlio Santiago. Ma la showgirl si era concessa già poco tempo dopo qualche flirt, in particolare con Gianmaria Antinolfi. Poi è arrivato il 25enne Antonino. Ed ora il duo Belen Spinalbese è unito da un amore che sembra essere proprio solido. Per De Martino invece si parla di Mariacarla Boscono.

