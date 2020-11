Regioni, Lombardia e Piemonte vogliono la zona arancione

Lombardia e Piemonte premono per passare dalla zona rossa a quella arancione dopo che l’Rt è sceso notevolmente: le novità

Novità in vista per alcuni Regioni, che potrebbero così cambiare nuovamente colore in vista delle prossime settimane. In particolar modo, Lombardia a Piemonte premono visto che ci sono le condizioni ci sono da 4 giorni come svelato dall’edizione odierna de “Il Corriere della Sera”. Oggi alle 16 ci sarà la Conferenza Stato-Regioni dove saranno svelati i nuovi dati che potranno far cambiare idea e di conseguenza anche colore.

Regioni, anche la Liguria chiede di passare in zona gialla

Nella giornata di ieri lo stesso governatore della Liguria, Giovanni Toti, ha pubblicato un tweet in cui ha svelato che chiederà al Governo di passare in zona gialla se ci fossero i parametri giusti. Ogni settimana ci sarà un monitoraggio attento di tutte le Regioni d’Italia con la possibilità rapida di cambiamento da un’area all’altra.