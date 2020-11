Donna scomparsa | lei sparisce nel nulla dopo l’arresto del fidanzato

Una donna scomparsa in seguito ad un blitz della polizia culminato con l’arresto del compagno. Non si sa dove sia, in corso le ricerche.

È il mistero più completo riguardo ad una donna scomparsa ad Orentano, in provincia di Pisa. Da oltre due settimane non si hanno notizie di Khrystyna Novak, 29enne di origini ucraine che conviveva nella località toscana assieme al suo fidanzato. Lei ha 29 anni e nella notte fra il 31 ottobre ed il 1° novembre scorsi è sparita improvvisamente da casa.

Gli investigatori che stanno seguendo il caso hanno potuto constatare come la donna scomparsa non abbia portato con sé alcun effetto personale di rilievo. Cellulare, documenti personali e soldi erano in casa. Ma ci sono altri elementi che rendono questa situazione decisamente controversa. Il compagno di Khrystyna, un imprenditore 41enne originario della Spagna ed attivo nel settore del cuoio, era finito in manette pochi minuti prima, nel corso di una operazione improvvisa condotta dalla polizia. Proprio in tale circostanza la giovane si sarebbe allontanata dalla villetta che abitava assieme al compagno. Durante il blitz delle forze dell’ordine, una perquisizione della casa ha portato all’emergere anche di due pistole con svariate munizioni e pure di ben 4 chili e mezzo di droga.

Donna scomparsa, l’arresto del compagno l’avrebbe fortemente turbata

C’era anche una serra adibita alla coltivazione di marijuana. Sembra decisamente fattibile che la fuga di Khrystyna sia legata a questa situazione. Fatto sta che la ragazza risulta del tutto irreperibile ed anche il fidanzato, dal carcere dove si trova in stato di detenzione – il ‘Don Bosco’ di Pisa – ha fatto diffondere un appello attraverso il suo avvocato. L’uomo si rivolge alla sua fidanzata, chiedendole almeno di fare una telefonata. Risulta che la donna scomparsa si trovasse in Italia solamente da pochissimo tempo. I vicini di casa, ed anche la madre di lei che lavora come badante a Brescia, hanno fatto sapere che i guai giudiziari del partner hanno molto scosso Khrystyna.

