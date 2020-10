Stefano De Martino innamorato insieme a Mariacarla Boscono | FOTO

Stefano De Martino sembra aver ritrovato l’amore insieme a Mariacarla Boscono, proprio come la ex moglie Belen è felice con Antonino.

Dalla fine della sua relazione con Belen Rodriguez, il ballerino Stefano De Martino è stato accostato a molte ragazze: da Mariana Rodriguez a Gilda Ambrosio, già sua ex fidanzata, passando per Alessia Marcuzzi.

Altri, invece, avrebbero detto che il cuore del ballerino battesse ancora soltanto per la ex moglie Belen. Alcune nuove foto rubate al settimanale Chi, mostrano però Stefano De Martino in compagnia di una nuova fiamma. Il servizio completo uscirà domani, mercoledì 28 ottobre, sul settimanale ma dalle immagini arrivate in anteprima non si può non notare il feeling tra il partenopeo e la top model con la quale è stato paparazzato a Milano.

Chi è il nuovo amore di De Martino, Mariacarla Boscono

Stefano De Martino è rientrato nella sua casa insieme alla top model dopo aver trascorso con lei un romantico weekend in un resort in Trentino Alto Adige. La nuova fiamma dell’ex ballerino di “Amici” è Mariacarla Boscono che, oltre ad essere una delle modelle italiane più famose al mondo, è anche conosciuta per aver avuto una chiacchierata storia con il trapper Ghali.

Finora Stefano De Martino ha sempre smentito ogni flirt che gli è stato attribuito dai giornali di gossip, ma ora come si comporterà? Cosa dirà della relazione con Mariacarla Boscono, di 9 anni più grande di lui? La top model ha lavorato con brand di lusso come Gucci, Fendi, Louis Vuitton, Prada, Giorgio Armani, Versace e Yves Saint Laurent.