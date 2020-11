Grave lutto a Uomini e Donne, Anna Tedesco: il dolore insopportabile

Gravissimo lutto a Uomini e Donne, per la ex dama del trono over Anna Tedesco. Su instagram la foto toccante e la didascalia commovente.

Anna Tedesco, ex dama di Uomini e Donne over, ha subìto un terribile e grave lutto e ha scritto un commovente post su instagram con una foto e una descrizione che ha emozionato tutti.

Leggi anche–> Uomini e Donne, ritorno ufficiale di Riccardo Guarnieri: le reazioni

Tanti followers le hanno fatto sentire il loro affetto e la loro vicinanza.

Lutto a Uomini e Donne: morta la mamma di Anna Tedesco

Anna Tedesco, ex dama di Uomini e Donne over, ha subìto un gravissimo lutto: è morta la sua adorata mamma, con cui aveva un rapporto speciale di grande affetto. Nonostante le critiche continue di Gianni, i telespettatori hanno un bellissimo ricordo della ex dama del trono over.

Leggi anche–> Uomini e Donne, Nicola torna sul trono: cosa succederà con Gemma?

Anna ha lasciato una dedica commovente alla madre morta su instagram, sentendo la vicinanza e l’affetto dei suoi followers: “Ho imparato molte cose da te mamma, ma non ho mai imparato a vivere senza di te. Ora ho bisogno di imparare a convivere con i tuoi ricordi. Ho imparato molte cose da te mamma, ma non ho mai imparato a vivere senza di te. Ora ho bisogno di imparare a convivere con i tuoi ricordi. Cercare un senso a tutto questo sembra ormai impossibile. io so che nel tuo stringermi la mano posso trovare tutte le risposte. E’ il tuo calore che ormai nutre il nostro legame e rafforza i nostri ricordi. Forza mamma“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tedesco (@tedesco_anna)

Molti sono stati i commenti di cordoglio e affetto e vicinanza alla ex dama per la terribile perdita della adorata madre. Tanti utenti hanno voluto dedicare commenti e pensieri per stare più vicini ad Anna in un momento così delicato e difficile.

Leggi anche–> Uomini e Donne, l’annuncio: Tina Cipollari in autoisolamento

Alla perdita di un genitori non si è mai preparati, Anna potrà almeno contare sulla vicinanza dei suoi fan, anche se virtuale.