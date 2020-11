Uomini e Donne, Nicola torna sul trono: cosa succederà con Gemma?

Uomini e Donne potrebbe vedere il ritorno di un cavaliere sul trono, di tratta di Nicola Vivarelli. Come la prenderà Gemma?

Nicola Vivarelli dopo aver lasciato “Uomini e Donne” ha deciso di raccontarsi apertamente in un’intervista a Super Guida Tv. Sirius ha detto di essere molto dispiaciuto per aver interrotto il suo percorso nel reality, ma aveva un impegno di lavoro che non poteva ignorare.

LEGGI ANCHE -> Uomini e Donne, l’annuncio: Tina Cipollari in autoisolamento

LEGGI ANCHE -> Uomini e Donne, ritorno ufficiale di Riccardo Guarnieri: le reazioni

Sirius si è detto dispiaciuto di non aver continuato la sua conoscenza con Veronica, alla quale era molto interessato. Inoltre ha aggiunto di essere affezionato alla redazione e di trovarsi molto bene con tutti e che, se la scelta fosse stata interamente sua, non avrebbe abbandonato “Uomini e Donne“, ma si è dovuto imbarcare. Tra qualche mese, però, Nicola Vivarelli potrebbe tornare sul trono; il suo infatti potrebbe essere soltanto un arrivederci. Se non fosse stato per il lavoro, il giovane sarebbe rimasto al dating show, per cui è molto possibile che tornerà. Non è dato sapere se, però, parteciperà al parterre del Trono Over o se salirà sul trono.

LEGGI ANCHE -> Uomini e Donne, Raselli e Giulia: perché si sono lasciati?

Nicola Vivarelli potrebbe tornare sul trono

“Non nego che mi piacerebbe tornare nel programma in questa nuova veste. Se mi venisse proposto accetterei. Sono uscito single e quando tornerò sarò di nuovo single“, ha ammesso Nicola Vivarelli. Inoltre, il giovane ha svelato di essere stato contattato sia per partecipare al “Grande Fratello Vip“, sia per l'”Isola dei Famosi“, ma lui preferirebbe tornare a “Uomini e Donne“. Per quanto riguarda Veronica, con la quale aveva intrapreso una conoscenza, sembra che da parte sua adesso sia tutto finito, ma lo stesso non si può dire per Gemma Galgani.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

L’ultimo ballo ha riacceso le speranze nel rapporto tra Sirius e Gemma e il giovane ha detto che avrebbe piacere a sentire la Dama anche quando sarà sulla nave ed ha aggiunto che: “Quel che sarà sarà. È un bel rapporto quello che abbiamo instaurato. A me Gemma piace come persona. Anche se non sfocerà di nuovo in amore, sono interessato a proseguire con lei un rapporto di amicizia. Se le cose andranno bene ne sarò felice, altrimenti pazienza“. Nicola sembra avere molta nostalgia per il rapporto che aveva con Gemma e si è emozionato a vedere il loro ballo in televisione, che per lui i sentimenti non si siano ancora spenti? Vivarelli ha parlato di amicizia, ma anche di nostalgia, pertanto sembra che la speranza non sia completamente perduta.