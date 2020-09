Situazione bambino Coronavirus, a soli 8 mesi è attualmente ricoverato in condizioni serie dopo avere contratto la malattia in famiglia. C’è una certezza molto forte riguardo al fatto che sia stata la nonna ad infettarlo.

Da Martinsicuro, in provincia di Teramo, arriva la notizia di un bambino col Coronavirus. Il piccolo ha appena 8 mesi e ha contratto la malattia nei giorni scorsi. Purtroppo risulta ricoverato in condizioni giudicate serie all’Ospedale Salesi di Ancona.

La scoperta della presenza del Covid-19 all’interno del suo organismo era stata compiuta dai genitori, che avevano notato il sorgere di alcuni dei sintomi più diffusi attribuibili allo stesso Covid-19. Il loro figlioletto manifestava febbre e problemi nella respirazione di una certa gravità ed in maniera persistente. Sabato 26 settembre 2020 una visita del pediatra ha poi portato a maturare la scelta di trasferire il bambino con il Coronavirus in ospedale, inizialmente ad Ascoli Piceno, poco oltre il vicino confine tra la località abruzzese di Martinsicuro e le Marche. Lì è giunta la conferma relativa al fatto che il neonato fosse malato di Covid. Poi è avvenuto il trasferimento alla meglio attrezzata struttura di Ancona.

Bambino Coronavirus, secondo caso grave dall’Abruzzo

Per quanto riguarda l’Abruzzo, sempre sabato 26 settembre è emersa la positività anche di un bambino di appena un anno tra i 16 casi emersi nell’arco di quelle 24 ore. L’età dei contagiati va per l’appunto da uno a 81 anni. Segno che la malattia ormai non fa più distinzione e colpisce tanto i più piccoli quanto i giovani e le persone in terza età. In merito alla situazione del bambino con il Coronavirus, dopo una approfondita analisi c’è motivo di ritenere che il piccolo sia stato contagiato da un suo parente stretto. Con tutta probabilità si tratta della nonna.

