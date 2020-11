Che fine ha fatto Josè Perez: era un famoso ballerino di Amici

Josè Perez era tra i ballerini professionisti di “Amici” di Maria De Filippi più amati e talentuosi. Che fine ha fatto adesso?

Per i più appassionati del noto talent show Mediaset, impossibile non ricordare Josè Perez tra il team di ballerini professionisti di Amici di Maria De Filippi e i suoi passi a due con Maria Ruffino e Anbeta Toromani, sulle belle coreografie di Alessandra Celentano. Dov’è oggi il ballerino? Che fine ha fatto?

Che fine ha fatto Josè Perez?

Josè è nato all’Havana, a Cuba, nel 1976 ed era già un ballerino professionista, prima di entrare a far parte di Amici e si era già esibito in diversi teatri importanti. Appena è entrato nel team di ballerini di Amici, ha subito ammaliato il pubblico con i suoi passi di danza durante le serata del programma.

Programma a cui Josè è ancora molto legato, così come è legato a Maria De Filippi: “Vorrei ringraziarla per aver creduto in me. Sarò sempre disponibile quando lei avrà bisogno: la partecipazione ad Amici mi ha dato la notorietà e mi ha regalato tantissime soddisfazioni” ha infatti dichiarato parlando del suo rapporto con la conduttrice.

Josè è oggi papà di Carlos, di un anno e mezzo, avuto con Manuela, conosciuta proprio grazie ad Amici: “Ci siamo conosciuti nel 2012 all’Arena di Verona, in occasione della puntata finale di Amici. Manuela era venuta per incontrare il fisioterapista della trasmissione, che utilizzava le tecnologie dell’azienda per cui lavora mia moglie. Io sono entrato nella stanza in cui c’erano loro per sottopormi a un trattamento ed è scattato il colpo di fulmine” .

Oggi Perez è ancora un bravissima ballerino di fama internazionale, pieno di progetti per il futuro, anche fuori dal mondo della danza: “In questo momento mi sto occupando di Hiit Ballet, un nuovo metodo che coniuga le tecniche della danza e l’allenamento ad alta intensità. A febbraio, poi, lancerò la mia prima linea di abbigliamento“.