Amici 2020, chi è Federica La Rocca: età, storia, foto, Instagram

Federica La Rocca è una nuova concorrente del programma Amici. Scopriamo chi è, la sua storia e il suo amore per la musica.

La Rocca è una giovane ragazza di 21 anni che viene da Caltanissetta (Sicilia). Entrare ad Amici 2020 è un sogno che si avvera e una grande opportunità. lavora da diverso tempo come barista, ma è cresciuta con un vero e proprio amore per il canto. Federica ha lasciato la scuola a 16 anni, ma si è subito data da fare. La gavetta è stata tanta, ma il suo nome ha cominciato ad fare conoscere in varie serate e locali.

Un primo successo arrivata con la sua partecipazione al 25° Festival Città di Caltanissetta. La giovane pubblica anche un singolo dal titolo Amore in contanti scritto insieme a Sire. Possiamo dire che la sua ammissione ad Amici si aggiunge alla lista dei suoi successi.

Federica La Rocca, una ragazza piena di talento

Nonostante oggi appaia serena, Federica La Rocca ha anche attraversato dei momenti difficili nella sua vita. Nonostante dei momenti bui, ha continuato a lottare facendosi aiutare da ciò che ama di più: il canto. “A 16 anni sentivo di non avere più sogni, ho lasciato la scuola ed era come avere davanti a me un grande muro nero. C’era qualcosa che non andava e poi, piano piano, anche grazie alla musica e al canto tutto è passato.”, è così che la giovane parla di sé.

Si è presentata ad Amici 20202 con la canzone Summertime Sadness di Lana Del Rey. La sua performance è stata apprezzata da Arisa, ma non ha avuto feedback positivi da Anna Pettinelli. Durante l’audizione, la conduttrice di RDS aveva espresso chiaramente il suo giudizio abbassando la leva per far fermare la musica. Contro la sua decisione si sono schierati Arisa e Rudy Zerbi che hanno lasciato finire alla ragazza la sua esibizione. Il commento della Pettinelli è stato in linea con le sue azioni: “Serve un pizzico in più di personalità. Per me è no“. Nonostante un po’ di incertezza da parte dei giudici, alla fine Federica è riuscita ad entrare e ha scelto il banco di Gaia, vincitrice dell’ultima edizione. “Canto perché è la cosa più vera e spontanea che ho nella vita. Canto perché è il mio cuore che canta“, ha dichiarato in modo deciso la 21enne.

