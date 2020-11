Sinisa Mihajlovic, l’ex calciatore e allenatore croato è anche famoso per avere una grande famiglia. Vediamola più nel dettaglio.

Classe 1969, Mihajlovic nasce in Croazia. La passione per il calcio lo accompagna da sempre e passa l’infanzia nelle giovanili del Vojvodina. I successi non tardano ad arrivare perché con il suo passaggio alla Stella Rossa di Belgrado vincerà la Champions League nel 1990-1991.

Come tutti sappiamo la sua carriera calcistica lo porta anche in Italia. Sempre nel ’91 passa alla Roma, ma giocherà anche nella Sampdoria, nel Lazio e nell’Inter. Anche se la sua vita da calciatore si conclude nel 2008, non lascia il mondo del pallone e inizia una nuova avventura come allenatore. Nonostante la grave malattia (leucemia) che lo ha colpito nel 2019, Mihajlovic non si è mai arreso e dopo la chemioterapia e il trapianto di midollo può tornare è potuto tornare sui suoi amati campi di calcio. In tutta la sua vita, l’amore della famiglia non l’ha mai abbandonato.

Sinisa Mihajlovic: circondato dai figli

L’allenatore è padre di ben sei figli: Virginia, Marco, Nicholas, Miroslav, Viktorija e Dusan. “Sono un uomo fortunato”, avrebbe dichiarato durante un’intervista alla Gazzetta dello Sport mentre parlava della sua famiglia. Tutti i suoi figli, tranne Marco, sono nati dalla moglie Arianna Rapaccioni mentre il primogenito sarebbe il frutto di un incontro quando Mihajlovic arrivò in Italia per la prima volta. L’allenatore si dice un po’ dispiaciuto di non essere stato troppo presente durante la loro crescita a causa del lavoro.

Pensando a Nicholas, il più piccolo, dice di avergli dato più attenzioni proprio perché aveva smesso di fare il calciatore. Un altro dei suoi figli, invece, è già entrato nel mondo del calcio. Miroslav, classe 2000, gioca come difensore centrale, proprio come faceva suo padre. Anche suo fratello Dusan gioca a calcio e insieme sono cresciuti nelle giovani della Lazio. Il ragazzo ha parlato dell’amore per la squadra bianco celeste anche in un’intervista a Radio Incontro Olympia: “Dovevo nascere della Lazio per forza, con un padre così anche lui laziale, ha vinto tutto con questi colori, non potevo nascere di un’altra squadra”.

