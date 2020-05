Viktorija Mihajlovic, chi è: figlia di Sinisa, curiosità, libro e vita privata

Chi è Viktorija Mihajlovic, la figlia maggiore del famoso allenatore di calcio di origine serba, Sinisa: curiosità, libro in uscita e vita privata.

Classe 1997, Viktorija Mihajlovic è la figlia maggiore del famoso allenatore di calcio di origine serba, Sinisa Mihajlovic, che ha allenato squadre importanti come Milan, Torino, Sampdoria ed attualmente il Bologna, e di Arianna Rapaccioni, showgirl nota negli anni Novanta.

Leggi anche –> Mihajlovic, la figlia Viktorija: “Sei il nostro eroe papà”

Diventa famosa mediaticamente perché lei e la sorella Virginia partecipano al reality show L’Isola dei Famosi. Hanno altri fratelli e sorelle: Miroslav, Dushan, Nicholas e un fratellastro Marco. Per quanto riguarda la vita privata, la ragazza preferisce mantenere la riservatezza.

Leggi anche –> Mihajlovic, dedica magnifica da sua figlia Viktorija: “Altro che fidanzato” – FOTO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Vita privata, libro e cosa sapere su Viktorija Mihajlovic

Tanti e mai confermati in questi mesi sono stati i rumors circa una presunta relazione con l’ex tronista di Uomini e Donne Mattia Marciano. Viktorija Mihajlovic, in una recente intervista, ha confermato il forte legame col padre: “Sono cresciuta nel suo mito, volevo essere come lui. Se sono stata troppo ribelle da adolescente è anche per assomigliare a lui. Era tosto in campo, era un sergente di ferro anche in famiglia”. Da questo forte legame nasce “Sinisa, mio padre”, che è uscito a maggio 2020, pubblicato da Sperling&Kupfer.

Seguitissima su Instagram, la giovane figlia di Sinisa dopo il diploma ha frequentato a Milano la scuola di Design Marangoni. Dopo qualche mese decide di ritornare a Roma dove si iscrive alla Facoltà di Psicologia. Diversi i flirt che le sono stati attribuiti i e che sono stati sempre puntualmente smentiti. Tra questi, quello con Andrea Petagna, attaccante della Serie A.