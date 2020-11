Lory Del Santo, chi è il vero padre del figlio Loren. Il giovane morì suicida due anni fa, a soli 19 anni, a causa probabilmente dell’anedonia che lo affliggeva. La showgirl ha sempre voluto mantenere segreto il nome dell’uomo dal quale ebbe l’ultimo dei suoi tre figli.





Fu alcuni anni fa, all’interno della casa del Grande Fratello e nel corso di altre interviste rilasciate in quello stesso periodo, Lory Del Santo parlò del più giovane dei suoi figli e del complicato rapporto con il padre di Loren. Il giovane si tolse la vita due anni fa negli Stati Uniti, dove viveva.

Lory Del Santo, chi è il vero padre di suo figlio Loren

La showgirl, nel corso di diverse interviste negli anni trascorsi, ha raccontato spesso della sua avventurosa vita sentimentale e dei suoi tre figli, Conor, Devin e Loren. Due dei tre ragazzi furono protagonisti di drammatici episodi, che inflissero un dolore ferale nel cuore della showgirl. Conor infatti, nato dalla relazione della Del Santo con Eric Clapton, morì da piccolissimo in un tragico incidente. Mentre il più piccolo dei suoi tre figli, Loren, morì suicida due anni fa, a soli 19 anni.

Devin è nato dalla relazione sentimentale della Del Santo con il produttore Silvio Sardi. Mentre molto poco si conosce dell’identità del padre del terzo dei suoi figli, Loren. Spesso la showgirl ha dichiarato di non voler rivelare il suo nome. In un primo momento la Del Santo parlò di un accordo tra di loro, stretto fin dal momento in cui la showgirl rimase incinta. Dall’inizio della sua gravidanza infatti, Lory non ebbe più alcun contatto con il padre di suo figlio, il quale chieste alla showgirl di non avere alcuna responsabilità sul bambino. In un secondo momento invece Lory parlò del fatto che, girando per il mondo, il padre di Loren perse i contatti con la Del Santo, non sapendo mai dello stato interessante nel quale si trovava. La relazione tra di loro era stata intrapresa solo tre mesi prima e di lui si sa che era probabilmente un modello e aspirante deejay.

Come raccontato da Lory, nel corso di alcune interviste rilasciate tempo fa, tre anni dopo l’uomo tornò a Milano e incontrò la Del Santo, chiedendole di vedere suo figlio, ma non facendosi più vedere già dal giorno successivo. Secondo quanto ammesso ancora dalla Del Santo, l’uomo ebbe un altro figlio, solo alcuni mesi dopo la nascita di Loren, da Ingris Casares. Bambino che lei e suo figlio andarono a conoscere tempo dopo.

Sarà probabilmente nel corso della puntata di questa sera di Live, Non è la D’Urso che la showgirl farà importanti rivelazioni proprio riguardo al nome dell’uomo.