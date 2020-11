Lory Del Santo, il racconto: quella volta in ascensore con Donald Trump…

La bella Lory Del Santo ha stupito tutti con il suo racconto. A quanto pare ha incontrato Donald Trump in ascensore. Come è andata a finire?

Tutte le luci dei riflettori sono puntati sulla splendida Lory Del Santo. La donna ha attirato nuovamente l’attenzione su di sé. Questa volta ad incuriosire il pubblico è stato un racconto particolarmente interessante. Al centro dell’aneddoto c’è niente meno che Donald Trump. A quanto pare la donna ha incontrato il Presidente degli Stati Uniti. Scopriamo come è andata e cosa è successo.

È accaduto tutto… in ascensore! La regista viveva a New York ai tempi dell’incontro, diversi anni fa, e Trump non era ancora il Presidente degli USA. I racconti della donna provengono dall’intervista che quest’ultima ha concesso a Rai Radio1, durante la trasmissione di Un Giorno da Pecora.

Entrambi abitavano nello stesso identico palazzo, ed è proprio all suo interno che i due casualmente, si sono incontrati. “Una volta vado in ascensore e questa persona non c’è, e in quel momento entra Donald Trump, ai tempi già famosissimo.” ha raccontato Lory. “Io sono entrata in confusione, non mi pareva possibile aver incontrato così Trump e mi sono dimenticata di premere il bottone per arrivare al mio appartamento. Così lui mi ha anticipato e ha premuto quello per andare a casa sua”. A quanto pare l’aneddoto non si è concluso lì, perché i due avrebbero continuato a sentirsi.

“Signorina, dove sta andando? Questo è l’ultimo piano, o scende qui o non ho capito dove debba andare” ha confessato il Presidente alla Del Santo. La donna, imbarazzata, ha raccontato di essersi scusata, e a quel punto l’uomo le avrebbe chiesto se fosse interessata a visitare la sua casa. Lory aveva già in precedenza parlato dell’incontro, aggiungendo anche di essersi scambiata il numero di telefono con Trump. A quei tempi la regista stava sistemando la casa con il suo ex marito, ed era perciò impegnata nei lavori di ristrutturazione. Donald la chiamò proprio durante quel periodo. “Gli dissi che in quel momento ero nel bel mezzo di un cantiere, sporca, e forse non era il caso di vederci.” ha dichiarato la donna. “Lui disse che non gli importava, mi raggiunse, venne scambiato dagli operai per mio marito e si sorbì la relazione sui lavori in corso”.

Lory Del Santo corteggiata da Donald Trump: è tutto vero?

Gli incontri tra la Del Santo e il Presidente degli USA eletto nel 2016 si sono limitati ad una velocissima cena in seguito all’incontro in ascensore. Che l’uomo stesse corteggiando la regista? “Di solito in questi casi è il momento di concludere…” ha dichiarato la donna. Ma alla fine non accadde niente. “I signori non ti mettono le mani addosso. Ma alla fine io non me la sono sentita, il giorno dopo dovevo ripartire, e sono andata a casa“.