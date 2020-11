Elena Cucci, chi è l’attrice italiana: età, foto e carriera

Elena Cucci, ecco tutto quello che sappiamo sulla bellissima attrice italiana: età, foto, carriera e vita privata.

Elena Cucci nasce a Tregnago, in Veneto, il 26 maggio 1983. Sua madre è un’infermiera francese, mentre suo padre è un ingegnere originario di Poggio Picenze (Abruzzo). Elena ha vissuto solo un paio di anni a Tregnago, in provincia di Verona, poi tutta la famiglia si è trasferita a Collegno: lì Elena ha vissuto tutta la sua infanzia, prima di trasferirsi a Villa Adriana e infine a Roma. Lei stessa in un’intervista rilasciata a Vanity Fair a dicembre 2018 ha raccontato: “Mio papà, ingegnere, mi aveva costruito una casetta di legno in corridoio, nella nostra casa di Collegno. E c’erano enormi fogli di carta su cui erano stampati i suoi disegni che si mischiavano ai miei scarabocchi. Con mia madre, infermiera, mi hanno sempre dato libertà anche quando non comprendevano le mie scelte”. Elena oggi è fidanzata con Francesco Capalbo, regista dei The Jackal.

Elena Cucci, carriera:

Elena Cucci ha raccontato di essere diventata attrice quasi per caso, quando aveva 22 anni: “Ero iscritta a Ingegneria, un amico mi regalò un book. Il fotografo che me lo scattò mi mise in contatto con un’agenzia. Nel 2004 il primo provino. Lo spot, per la Cina, si girava nell’anfiteatro di Cinecittà, dovevo fare una Cleopatra pazzesca, annoiata, volgare, che capitolava davanti a una tv al plasma regalo di Giulio Cesare”. E lo fece. Il debutto al cinema avvenne poi nel 2008, quando fu la protagonista femminile del film “Marcello Marcello” di Denis Rabaglia. Da allora Elena non ha mai smesso di recitare: film, fiction e web, la sua carriera prosegue a gonfie vele. Nel 2017 ha recitato con Alessandro Siani e Diego Abatantuono in “Mister Felicità”, il secondo film italiano più visto quell’anno. Sempre nel 2017 venne scelta da Gabriele Muccino per “A casa tutti bene”, uscito nelle sale il 14 febbraio 2018. Sempre nel 2018 è tra i protagonisti di “Se son rose”, l’ultimo film di Leonardo Pieraccioni.

Visualizza questo post su Instagram @marconofri Da quant è che ci conosciamo noi?! 🤫😜 Un post condiviso da Elena Cucci (@elenacucci) in data: 19 Ott 2020 alle ore 1:43 PDT

