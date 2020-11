Andrea Cerioli, chi è l’ex gieffino: età, foto, carriera

Andrea Cerioli è diventato famoso grazie alla partecipazione a reality come Uomini e Donne, Grande Fratello Vip e Temptation Island.

Andrea Cerioli è nato in provincia di Bologna, il 22 maggio 1989. Ha un legame fortissimo con la sua famiglia e prima di intraprendere la carriera nel mondo dello spettacolo, era un agente di commercio. Nel 2014 partecipa al “Grande Fratello” e nello stesso anno perde sua madre, alla quale era molto legato.

LEGGI ANCHE -> Arianna Cirrincione, chi è la modella: età, foto, carriera

LEGGI ANCHE -> Claudia Letizia: chi è l’ex gieffina, carriera e curiosità

Dopo la perdita della madre, della quale ha tatuato il volto insieme a quello di una tigre, per ricordare la forza della donna, Andrea Cerioli sente il bisogno di trovare una compagna. Per questo motivo partecipa come tronista a “Uomini e Donne“, ma non riesce ad arrivare ad una scelta. Dopo qualche mese dalla fine delle riprese, però, frequenta una ex corteggiatrice del programma, Valentina Rapisarda, con la quale avrà una relazione di due anni. Finita quella storia, si legherà alla modella e fashion influencer, Zoe Cristofoli. Cerioli fa il suo ritorno al programma di Maria De Filippi nel 2018 come tronista e, lasciandosi alle spalle le esperienze precedenti, sceglierà Arianna Cirrincione. Verrà poi sostituito da Andrea Zelletta.

LEGGI ANCHE -> Elena Cucci, chi è l’attrice italiana: età, foto e carriera

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANDREA CERIOLI (@iamandreacerioli)

Andrea Cerioli, le sue partecipazioni in tv

Andrea Cerioli è sempre stato un uomo molto indipendente ed ha svolto svariati lavori nella sua vita, come il barista, il bagnino e, conseguito il diploma, l’agente di commercio. Vorrebbe aprire una propria attività e dedicarsi alla fotografia. Tra i suoi sogni c’è anche quello di lavorare nel mondo dello spettacolo: per questo ha scelto di partecipare a “Uomini e Donne” come corteggiatore di Ramona Amodeo. La sua esperienza però è durata poco ed è stato eliminato dalla tronista.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Ha partecipato al “Grande Fratello 14” e di tornare a UeD come tronista, al fianco di Jonàs Berami. Nel 2018 è a “Temptation Island Vip” nei panni del tentatore per Alessandra Sgolastra e di nuovo come tronista, quando conoscerà Arianna Cirrincione, la sua attuale fidanzata.