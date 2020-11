Palermo, crolla il tetto di una scuola elementare: gravissimo episodio

A Palermo si è sfiorata una grave tragedia. Il tetto di una scuola elementare si è disintegrato ed è crollato in un’aula.

Il fatto è avvenuto all’interno del Lambruschini, una scuola elementare di Palermo. La mattina del 12 novembre, la scena che si parava davanti agli occhi dei primi arrivati ha lasciato tutti senza parole. Dei calcinacci hanno letteralmente ricoperto un’aula.

E’ chiaro che si sia sfiorata la tragedia. Essendo avvenuto nella notte, il crollo ha danneggiato solo alcuni mobili e i banchi. Se il tetto avesse ceduto di giorno, la situazione sarebbe stata completamente diversa.

Una tragedia sfiorata che mette a rischio la vita degli studenti

Fortunatamente non ci sono stati risvolti tragici nella vicenda e non ci sono state vittime. Al momento del crollo, le aule erano vuote e nessuno studente o membro del personale scolastico è stato coinvolto. Sfortunatamente non è la prima volta che si sente parlare di avvenimenti di questo tipo nelle scuole italiane. Più volte abbiamo ricevuto la notizia di crolli o mal funzionamenti. In questo caso specifico, si devono solo ringraziare le tempistiche.

Se l’incidente fosse accaduto durante la mattinata avrebbe di sicuro coinvolto gli studenti della IB e il professore. Fortunatamente, la scuola ha già provveduto a cambiare classe. E’ sollevata anche la preside dell’istituto, Rosalba Floria. La donna ha anche voluto rilasciare alcune dichiarazione: “La situazione è sotto controllo. Attendiamo i vigili del fuoco per effettuare un sopralluogo e verificare la tenuta del solaio. Gli ultimi interventi di manutenzione, a carico del Comune, sono stati fatti l’anno scorso ma non era emerso alcun problema”. Nonostante la vicenda si risolta solamente con danni materiali, lo spavento è stato molto forte e gli alunni della IB sono ancora scossi.

