Morta l’attrice Misti Mukherjee, aveva solo 27 anni: colpa di una dieta folle

Misti Mukherjee è conosciuta per la sua partecipazione a diversi film di Bollywood. L’attrice è morta a soli 27 anni.

Misti Mukherjee è stata un’attrice bengalese che è apparsa in diversi film di Bollywood come “Main Krishna Hoon” e “Life Ki Toh Lag Gayi” ed era conosciuta anche per le sue abilità come ballerina. E’ morta tristemente il 2 ottobre 2020.

LEGGI ANCHE -> Morta bambina di 6 anni: segregata e abusata dal cugino adolescente

LEGGI ANCHE -> Marano, scontro frontale tra un’auto e un bus: morta una donna

L’attrice Misti Mukherjee era nata il 26 novembre del 1992 nel Bangalore. Ha recitato in film bengalesi, hindi e indiani. Suo padre, Chandrakant Mukherjee è un ingegnere in pensione e suo fratello, Samarth Mukherjee è uno sceneggiatore. Aveva esordito con il film di Bollywood, “Life Ki Toh Lag Gayi” nel 2012. Poi era apparsa in qualche film hindi come “Main Krishna Hoon” del 2013 e “Begum Jaan” del 2017. Era la co-fondatrice della casa di produzione “7 Angels Productions“.

LEGGI ANCHE -> Ragazza di 12 anni morta, i pidocchi le causano l’infarto: arrestati i genitori

Morta l’attrice di Bollwood Misti Mukherjee per insufficienza renale

L’attrice, secondo la sua famiglia, stava facendo una dieta cheto, la quale le ha causato un’insufficienza renale, che le è stata fatale. “L’attrice Misti Mukherjee ha recitato in molti film e video musicali, mostrando le sue doti brillanti. A causa della dieta cheto, i suoi reni hanno subito un’insufficienza nel Bangalore e ha esalato il suo ultimo respiro venerdì notte. L’attrice ha sofferto moltissimo e la sua è una perdita indimenticabile. Che la sua anima possa riposare in pace, la piangono i genitori e il fratello“, così legge la dichiarazione rilasciata dalla sua famiglia.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Suo padre, Chandrakant Mukherjee, ha confermato la notizia del suo decesso, affermando che: “Misti Mukherjee era molto molto magra e si stava sottoponendo ad una dieta cheto. Ha sofferto per sei o sette giorni prima di essere portata in ospedale. La sua cremazione è avvenuta in data odierna. Sua madre è ancora in uno stato di profondo choc per la sua morte“.