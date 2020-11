La dieta di Cristiano Ronaldo: cosa mangia per essere un campione

Cristiano Ronaldo si dimostra un campione in campo e a tavola. Scopriamo cosa mangia per essere sempre al top.

Se gli allenamenti del grande CR7 sono spesso avvolti da un alone di mistero, non si può dire lo stesso per la sua dieta. Il campione di calcio ama mangiare, ma il suo obiettivo rimane quello di avere un fisico asciutto per poter dare il massimo in campo. Sappiamo che adora la cucina portoghese e il vino rosso, ma la sua dieta di tutti i giorni è molto rigida. Gli sgarri sono banditi.

Classe 1985, Cristiano Ronaldo è famoso per essere un perfezionista sia in campo che fuori. Si allena 5 giorni a settimana in palestra facendo pesi e cardio. I suo sforzi sono decisamente ripagati visto che il campione può vantare il 50% di muscoli e solo il 7% di massa grassa. Ovviamente il suo fisico scultoreo è il frutto di allenamenti costanti e di una dieta mirata. CR7 trae ispirazione anche da altri atleti, infatti per un periodo ha seguito i consigli dell’olimpionica Samantha Clayton. Pilates, corsa, nuoto, critoterapia e 8 ore di sonno sono solo alcuni dei suoi segreti per avere un fisico perfetto. Se i suoi allenamenti sono molto variegati, non possiamo dire così per la sua alimentazione.

Cosa c’è nel piatto di Cristiano Ronaldo?

Il campione della Juventus fa circa 6 pasti al giorno per mantenere il metabolismo attivo. Iniziando dalla colazione, CR7 mangia solitamente uova o toast con formaggi magri, prosciutto. Il tutto accompagnato con delle spremute di frutta fresca, soprattutto agrumi. A pranzo si continua con un piatto semplice e salutare: pollo con insalata e pochi carboidrati. Questi ultimi vengono integrati nel pomeriggio in cui mangia pasta o riso integrali e della frutta. A cena invece le scelte sono più ampie perché si varia dal pollo, al riso, ai fagioli o alla frutta.

E’ un’alimentazione semplice, ma molto efficace quella di Cristiano Ronaldo. Dalla tavolo sono stati banditi i cibi ricchi di zucchero, preconfezionati e l’alcool. Il campione vuole essere sempre al meglio e per questo assume delle bevande isotoniche per evitare di consumare troppi zuccheri. Prende anche degli integratori di vitamina B12 e degli elettroliti. La sua giornata è anche scandita da diversi momenti in cui si concede dei riposini di 90 minuti. Questa alimentazione potrebbe essere di ispirazione per chi si vuole avvicinare al mondo dello sport, ma bisogna ricordarsi di essere sempre seguiti da un medico e che la dieta presenta in precedenza ha un puro scopo conoscitivo.

