Alena Seredova positiva al Covid-19: “E’ sintomatica”

Arriva la conferma dalla modella ceca Alena Seredova. E’ positiva al Covid-19 e presenta sintomi, vediamo le sue condizioni.

La seconda ondata del Coronavirus continua a portare via vittime e a provocare nuovi contagi, tra i volti dello spettacolo e non. L’ultima ad essere risultata positiva è l’ex modella ceca Alena Seredova, che ha dato l’annuncio su Instagram.

Alena Seredova ha condiviso con i suoi followers uno scatto dalla sua casa a Torino, dando l’annuncio di essere risultata positiva al tampone molecolare per il Coronavirus. L’ex moglie di Gigi Buffon si è immediatamente posta in isolamento nella propria abitazione ed ha informato i suoi fans riguardo le sue condizioni di salute. “Positiva e sintomatica“, ha scritto l’ex modella ceca. Ha poi aggiunto che, nonostante sia stata molto attenta ad evitare situazioni a rischio che potessero portarla ad essere contagiata, il responso del tampone è stato ugualmente positivo.

Alena Seredova, positiva e sintomatica al Covid

“Sono a casa isolata e spero che tutto questo passi presto. Per me e per tutte le persone più in difficoltà di me. Teniamo duro“, ha scritto Alena Seredova. L’ex modella è stata immediatamente avvolta dall’affetto e dal calore dei fans, che le hanno augurato di riprendersi presto. In molti hanno notato la stanchezza sul volto di Alena e si sono preoccupati molto per lei.

La 42enne è diventata mamma per la terza volta il 19 maggio 2020. Il suo è stato un parto in anticipo, visto che il suo termine era previsto per il 2 giugno. E’ nata la piccola Vivienne Charlotte, accolta da tutti con grande entusiasmo e gioia. Il nome scelto per la figlia di Alena Seredova e di Alessandro Nasi è stato svelato soltanto dopo la nascita della bambina, in quanto lungo tutta la gravidanza la coppia ha mantenuto il massimo riserbo.