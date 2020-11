Paola Perego rivela in diretta il dramma del Covid: “Io, fortunata”

Paola Perego è stata ospite da Antonella Clerici ad E’ sempre mezzogiorno, reduce dall’incubo del Covid ed ha rivelato come sta adesso.

Nella puntata andata in onda oggi su Rai1 di “E’ sempre mezzogiorno“, il nuovo programma condotto da Antonella Clerici, ha visto come ospite vip Paola Perego. La presentatrice ha da poco combattuto contro il Coronavirus, che l’ha colpita qualche settimana fa.

La conduttrice Paola Perego, ora di nuovo negativa al Coronavirus, ha dato la lieta notizia sabato in diretta ad “Italia Si“. Durante il collegamento di oggi ad “E’ sempre mezzogiorno” con Antonella Clerici, ha voluto raccontare il suo dramma con la terribile malattia che sta colpendo tantissimi italiani: “Sono stata fortunata, ho avuto solo dolori alle ossa e ai muscoli, ipotermia, astenia e mal di testa che però sono stati forti. Non li avevo mai avuti così prima“, ha rivelato. “Per fortuna non ho avuto complicanze polmonari, perciò mi sono potuta curare a casa”, ha aggiunto poi la presentatrice sottolineando come purtroppo molte persone siano costrette a ricoverarsi in ospedale.

Paola Perego, l’esperienza col Covid e il nuovo programma

Durante il collegamento ad “E’ sempre mezzogiorno“, Paola Perego non ha parlato soltanto del suo dramma con il Coronavirus, ma ha anche cercato di strappare un sorriso ai telespettatori dichiarando loro di non saper cucinare, come già anticipato dalla collega Antonella Clerici. “C’è mio marito Lucio, però, che cucina per me. Sa fare benissimo la carbonara”, ha rivelato. Poi, parlando con la padrona di casa, ha aggiunto che: “Oggi sono in cucina per te, solo tu sei riuscita a farmi stare in cucina!“.

Di nuovo negativa al Covid, Paola Perego si prepara a tornare in televisione con la conduzione de “Il filo rosso“, il nuovo programma del sabato pomeriggio di Rai2, in onda dalle ore 14:00 a partire dal 21 novembre. La conduttrice ha svelato ad Antonella Clerici che il programma è stato già rimandato più volte: “Non abbiamo fatto altro che rimandare, ora finalmente partiremo”. Adesso, invece, non ci sono più impedimenti e il programma inizierà la prossima settimana.