Stefano Bettarini, squalifica: la sorella si scaglia contro gli autori del GF Vip

La squalifica di Stefano Bettarini fa ancora discutere. A quanto pare sembrerebbe che sia intervenuta la sorella del calciatore.

Si parla ancora della squalifica del calciatore Stefano Bettarini dalla Casa del Grande Fratello Vip. L’uomo è stato espulso a causa di un provvedimento preso dagli autori in seguito ad una bestemmia pronunciata dall’uomo. L’uscita di scena del vippone ha fatto molto discutere, e pare che recentemente sia intervenuta nella questione anche la sorella di Stefano. Scopriamo insieme che cosa è successo e che cosa ha dichiarato la donna in difesa del fratello.

Le difese di Bettarini sono già state prese in precedenza dalla fidanzata Nicoletta Larini, e adesso pare proprio sia intervenuta anche la sorella, Simona Bettarini. La donna non ha esitato un attimo a schierarsi dalla parte del fratello, dunque contro gli autori del GF Vip.

La parole di Simona Bettarini sono state da lei condivise tramite un post su Instagram, il social più in voga del momento. La donna ha pubblicato uno scatto raffigurante lei e il fratello, accompagnato da una lunga descrizione. “Mi auguro che gli addetti ai lavori del programma riflettano con più equilibrio sull’accaduto e sappiano offrire una riparazione, che può essere una riammissione nella casa o anche semplicemente l’ammissione di aver esagerato, per non lasciare Stefano da solo a gestire le conseguenze di un’esagerazione mediatica.” ha scritto la donna in difesa del fratello.

Per il post di Simona è stata subito pioggia di like e commenti. La questione, ancora calda, ha attirato un sacco di curiosi e appassionati del programma, i quali si sono in maggioranza schierati dalla parte di Stefano.

Simona Bettarini accorre in difesa del fratello Stefano: le sue dichiarazioni

La bella Simona Bettarini non ha perso un attimo per schierarsi in difesa dell’amato fratello, e di conseguenza contro gli autori del GF Vip. A far discutere è stata la squalifica di Stefano, avvenuta a causa di una presunta bestemmia pronunciata dal concorrente. LA donna si è lasciata andare in un post su Instagram, dedicato interamente al calciatore. “Non ho mai sentito mio fratello bestemmiare.” ha dichiarato Simona. “Apparteniamo ad una famiglia di principi solidi, in cui affetto, rispetto ed educazione sono le regole base”.