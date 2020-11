Stefano Bettarini ammette la bestemmia: squalifica in arrivo?

Stefano Bettarini ripensa alla bestemmia detta nella Casa del GF Vip e ne discute coi coinquilini. Che nel suo futuro ci sia la squalifica?

Stefano Bettarini parlando con altri coinquilini della Casa, si è lasciato sfuggire quella che per moltissimi è stata una bestemmia. Nel mondo del web tutti i telespettatori si sono accorti dello scivolone e hanno chiesto l’immediata squalifica, come accaduto con Denis Dosio e Paolo Brosio.

La giornata di ieri nella Casa del “Grande Fratello Vip” non è stata ottima per Stefano Bettarini, che teme di poter essere squalificato. Proprio oggi, parlando con Francesco Oppini, ha dichiarato di sapere di aver fatto un’uscita che potrebbe causargli delle conseguenze non da poco: “Francesco ti giuro…Ho il terrore di tutto…Potevo dirlo o no?“, gli ha chiesto con timore. A quel punto è intervenuta Maria Teresa Ruta, che ha chiesto di saperne di più sulla vicenda e l’ex calciatore ha risposto con onestà: “Sai quando ti viene da dire ‘porca miseria ladra’, ma ho detto altro…“. Il concorrente ha sempre parlato in codice, non ammettendo chiaramente di aver detto una bestemmia, ma poi ha confessato.

Stefano Bettarini, pronto ad affrontare le conseguenze

Quando poi si è trovato da solo con Francesco Oppini, Bettarini ha ammesso che: “Quando l’ho detto ho cambiato subito espressione…Me ne sono purtroppo reso conto…Siccome non sai mai come può essere preso fuori…Magari è stato frainteso“. Proprio questa mattina, la sua fidanzata Nicoletta Larini l’aveva difeso in televisione ma Stefano non sembra essere sorpreso nel caso in cui dovesse arrivare un provvedimento serio.

Stefano Bettarini ha anche voluto ironizzare sui provvedimenti che il “Grande Fratello Vip” potrebbe prendere stasera nei suoi confronti. Parlando con Andrea Zelletta ha dichiarato che: “Il GF Vip ha deciso di prendere provvedimenti…“. La sua dichiarazione è stata fatta con sorriso e ironia, che già sappia qual è il suo destino all’interno della Casa?