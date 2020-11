Bambina uccisa | pugnalata a 4 anni | forse omicidio suicidio della madre

La polizia indaga sul caso di una bambina uccisa a soli 4 anni. Ci sono sospetti molto forti nei confronti della madre. Le indagini proseguono.

Dalla Francia arriva la notizia di una bambina uccisa in circostanze violente. La piccola aveva solamente 4 anni ed è stata pugnalata a morte. Controversi i fatti all’interno dei quali è maturato il delitto, con il tutto che sarebbe avvenuto nel corso di una lite che aveva coinvolto la mamma ed il papà.

Sarebbe proprio la donna l’autrice materiale di quanto successo e colpevole della morte della bambina uccisa. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che nutrono forti sospetti su di lei. Il papà si è recato subito dopo da un suo vicino di casa, con la piccola sanguinante in braccio. La polizia ha trovato entrambi lì. Questa tragedia ha avuto luogo nella località di Lozanne, alle porte di Lione. Anche la madre della bimba è rimasta ferita in modo grave ed attualmente è ricoverata in ospedale, dove è entrata d’urgenza in codice rosso. La struttura che la ospita ha sede nella località di Villefranche-sur-Saône.

Bambina uccisa, forti sospetti sulla madre: la donna avrebbe tentato anche il suicidio

Il padre invece è in stato di shock ma non risulta ferito. L’ipotesi più accreditata dagli investigatori in relazione a ciò che accaduto è che la donna abbia colpito la figlioletta con un coltello e poi abbia cercato di uccidersi dopo un diverbio con il marito. Ma non si esclude anche una aggressione da parte di qualcun altro. La coppia risiedeva a Lozanne da neppure un anno. Sembra però che fosse in atto un divorzio. Le indagini da parte della polizia continuano. La notizia ha destato grande scalpore nell’opinione pubblica d’Oltralpe.

