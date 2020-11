Alberto Matano sostituito a La vita in diretta, l’indiscrezione

Arriva un’indiscrezione sul conduttore da “La vita in diretta”, Alberto Matano. Sembra che potrebbe essere sostituito.

Alberto Dandolo nella sua rubrica sul settimanale “Oggi” dà spesso dei succosi gossip sui personaggi del mondo dello spettacolo. In base alle ultime indiscrezioni, sembrerebbe che la conduttrice di “Oggi è un altro giorno“, Serena Bortone, possa avere delle ambizioni ben diverse.

Serena Bortone sembra che stia puntando un altro programma di casa Rai, dove alla conduzione c’è un suo noto collega. Al momento non si hanno notizie su quale sia la trasmissione che la giornalista vorrebbe condurre, ma secondo Alberto Dandolo potrebbe trattarsi de “La vita in diretta“. “Di quale importante contenitore si tratta? Si tratta forse de La vita in diretta?“, ha scritto su “Oggi” il giornalista. Se questa ipotesi fosse confermata, sarebbe clamoroso in quanto vedrebbe la Bortone sostituire Alberto Matano. Sempre parlando della giornalista e delle sue presunte ambizioni, Dandolo ha ha colto l’occasione per ricordare che ora sta presentando un’altra trasmissione, “Oggi è un altro giorno“.

Visualizza questo post su Instagram Una risata vi seppellirà @altrogiornorai1 #oggièunaltrogiorno #1968 #fantasiaalpotere #civediamodomani Un post condiviso da Serena Bortone (@serenabortone) in data: 11 Nov 2020 alle ore 2:57 PST

Serena Bortone sostituirà Alberto Matano?

“Al momento Serena Bortone sta conducendo con grande successo Oggi è un altro giorno, il nuovo programma del pomeriggio di Rai1“, scrive sul magazine “Oggi” Alberto Dandolo. Gli ascolti di “Oggi è un altro giorno“, soprattutto negli ultimi giorni, sono molto buoni nonostante la concorrenza tra la telenovela “Una vita” e il dating show “Uomini e Donne” di Maria De Filippi sia molto lontana.

Il programma condotto da Serena Bortone, però, sta ottenendo critiche positive e ci si domanda se tale successo potrebbe farle guadagnare la promozione a conduttrice de “La vita in diretta” al posto di Alberto Matano. Sempre attiva su Instagram, la Bortone ha pubblicato uno scatto in cui sorride, scrivendo “una risata vi seppellirà“, molto apprezzato dai suoi followers.